Il giudice sportivo. Ricorso del Camerino sul match col Portorecanati. In Seconda categoria tre turni di stop a un giocatore

I provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza. Squalifica fino al 15 novembredi Daniele Marinelli, allenatore del Montegranaro. Due gare: Kukic (Montegranaro) "per avere espresso frasi ingiuriose alla terna arbitrale dopo la fine della gara". Una gara: Rossi (Azzurra Colli).

Promozione. Due gare: Kakuli (Casette Verdini), Facciaroni (Rapagnano). Una gara: Bah (Aurora Treia).

Prima categoria. Il Camerino ha preannunciato ricorso sulla partita contro il Portorecanati, la squadra rivierasca aveva vinto in trasferta 3-1. Due gare: Mazzante (Montecosaro). Una gara: Latini e Animobono (Esanatoglia), Angeletti (San Claudio).

Non è mancato il lavoro per il giudice sportivo relativamente alla Seconda categoria. In questo campionato è stata sanzionata la sconfitta a tavolino del Real Porto per avere impiegato il calciatore Davide Bartolacci, che non risulta essere tesserato, nella partita contro il Porto Potenza. È stato fermato per tre giornate Andrea Verdicchio (Lorese) "per avere colpito volontariamente un avversario con un pugno". Una giornata di stop a Battista (Cska Amatori Corridonia), Danchivsky ed Emiliani (Helvia Recina), Offidani (San Marco Petriolo), Doga (Vigor Macerata), Segovia e Dembele (Vis Gualdo), Bartilotta (Fabiani Matelica), Micheli (Santa Maria Apparente).