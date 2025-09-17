IL Giudice sportivo. Tre turni a Paramatti del Castelfidardo

Mano pesante del giudice sportivo di serie D che ha squalificato per tre giornate Lorenzo Paramatti del Castelfidardo "in quanto – si legge nella motivazione – a gioco fermo ha colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto". Il giocatore salterà le partite interne con L’Aquila e Ancona, e quella infrasettimanale a casa del Notaresco in programma mercoledì 24. Domenica non potrà stare in panchina Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco, al quale il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica "per proteste – si legge nella motivazione – nei confronti del direttore di gara espresse con eccessiva veemenza". Il Notaresco affronterà nel prossimo turno l’Unipomezia.

Eccellenza. Oggi si giocano le gare di ritorno degli ottavi di Coppa Italia: queste le gare con gli arbitri, tra parentesi il risultato dell’andata: Chiesanuova-Montefano (1-0): Tarli di Ascoli; Fermignanese-K Sport (1-4): Persichini di Macerata; Jesina-Osimana (0-0): Salvatori di Macerata; Urbino-Urbania (1-1): Ballarò di Pesaro; Montegranaro-Fermana (3-1): Cesca di Macerata; Matelica-Fabriano Cerreto (1-2): Crincoli di Ascoli; Sangiustese-Civitanovese (1-1): Ciccioli di Fermo; Tolentino-Trodica (4-1): Eletto di Macerata.