Il gol di Ausili dà la vittoria alla Sangiustese sull’Aurora

Sangiustese 1Aurora Treia 0

SANGIUSTESE: Rossi (Di Battista), Lattanzi (Pasqualini), Morazzini, Wahi, Giandomenico F (Masi), Postacchini (Iommi), Cresci (Di Giminiani), Raparo (Ausili), Grassi (Innamorati), Crescenzi (Ruggieri), Strupsceki (Formentini). A disposizione: Corradini, Marinangeli, Senzacqua. All.: Giandomenico.

AURORA TREIA: Palazzo (Testa), Calamita (Asteroidi), Tavoni (Gabrielli), Alla, Ballanti, Bartolini, Guzzini (Seye), Zeqiri (Giuliodori), Arias, Borrelli (Garcia F), Cacciamani (Mazzoni). All. Ricci.

Rete: Ausili.

Sesto test per la Sangiustese e terzo impegno precampionato per l’Aurora Treia che stanno gettando le basi rispettivamente per l’Eccellenza e la Promozione. Buon pressing iniziale dell’Aurora che impegna, dopo pochi giri di lancette, Rossi a un doppio intervento. Primo squillo dei locali al 6’ con Giandomenico che scalda i guantoni di Palazzo. La prima frazione si chiude sul risultato iniziale.

Nella ripresa le squadre cambiano volto e i tecnici hanno la possibilità di vedere tutti all’opera. In evidenza Guzzini nelle battute iniziali: il giocatore ospite si fa apprezzare in due occasioni. La risposta dei rossoblù è affidata a Grassi la cui conclusione termina di poco sul fondo. La rete che decide la partita porta la firma di Ausili che sfrutta nel migliore dei modi un cross partito dalla sinistra.

L’allenatore Luigi Giandomenico tira le somme al termine della gara: "Sono contento della prestazione, oggi – dice – abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata. Abbiamo disputato un allenamento positivo, ci siamo mossi bene riuscendo a creare delle buone occasioni". L’allenatore rossoblù guarda al 31 agosto quando la sua squadra affronterà la Civitanovese in Coppa Italia. "Ci stiamo avvicinando al primo impegno ufficiale e stiamo lavorando bene per farci trovare pronti alla sfida di Coppa Italia contro la Civitanovese. Sabato e domenica affronteremo Casette Verdini ed Atletico Ascoli, due test ravvicinati per dare a tutti modo di giocare".

Andrea Ballini, ds dell’Aurora, analizza il test: "Ci siamo allenati con una squadra molto attrezzata per l’Eccellenza. Nonostante il risultato siamo riusciti a fare un piccolo passo avanti. La squadra ha creato tanto ed i ragazzi stanno acquistando solidità di squadra, che è l’aspetto che ci interessa di più".