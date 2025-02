Il gol di Picchioni non basta. E il Prato Sport va ko a Calenzano

Una rete di Picchioni non è bastata al Prato Sport per fare risultato: a Calenzano, è stato il Firenze Nord a prevalere, andando in gol con Aimonetti e Degl’Innocenti e certificando così il 2-1 finale. Questo il risultato del posticipo di lunedì scorso, per quel che riguarda il campionato di Terza Categoria. Un successo che permette ai fiorentini di salire al decimo posto in classifica con 25 punti (in attesa di sfidare il BGV Soccer nel prossimo turno) mentre Parlavecchio e soci restano terzultimi a quota 14 (e dovranno vedersela il prossimo fine settimana con La Libertà Viaccia che ha agguantato il Tobbiana in seconda posizione e sogna di raggiungere anche il Carraia nuovo primo della classe).

C’era poi il posticipo del campionato di Pistoia, che una volta tanto riguardava il Prato Nord U21: i ragazzi di mister Rauseo hanno ricevuto la visita del San Felice capolista, che punta con decisione all’accoppiata campionato-coppa (considerando che oggi affronterà l’Hitachi Pistoia nella finalissima di Coppa Pezzimenti). E la prima della classe ha espugnato il Galleni con un pirotecnico 5-2: la formazione giovanile del Prato Nord, terzultima con 15 punti, tenterà a questo punto di riscattarsi in trasferta contro il Cerbaia.

Occhio infine alla Coppa Faggi, che fra sette giorni tornerà a reclamare spazio: Carmignano – Bacchereto ed Eureka – Las Vegas le semifinali.