Il grande derby La spunta la capolista

FRATRES PERIGNANO

0

CUOIOPELLI

2

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (21’ st Gamberucci), Baggiani (13’ st Zefi), Bernardini (7’ st Taraj), Mancini, Pennini, Ficarra, Raffi (18’ st Freschi), Rosi, Sciapi (37’ st Porcellini). All. Cristiani.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola (15’ st Sgherri), Bagnoli, Lucaccini, Benericetti (41’ st Guerrucci), Regoli (30’ st Razzauti), Fantini (27’ st Di Federico), Cavallini (1’ st Costanzo), Bianchi. All. Falivena.

Arbitro: Vigo di Lodi.

Marcatori: 41’pt Fantini, 45’pt Bianchi.

Note: al 35’st espulso Pennini.

PERIGNANO – L’operazione per cercare di ridurre lo svantaggio dalla Cuoiopelli non è riuscita alla squadra di mister Cristiani che è costretta a subire un’altra sconfitta sul proprio campo. Le aspettative alla vigilia per i Fratres Perignano erano ben diverse come fa presenta il ds rossoblù Ragoni a fine partita: "Abbiamo preso i due gol, nel finale di primo tempo, a seguito di calci d’angolo mentre noi purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le opportunità che siamo riusciti a creare".

"Nel secondo tempo abbiamo attaccato ma posso dire che siamo stati meno cinici dei nostri avversari - conclude Ragoni – e che in questi casi ci è mancata un po’ di fortuna per trovare la via del gol". Da parte ospite il ds Costa parla di una vittoria meritata. "Abbiamo saputo gestire la partita come l’avevamo pensata – dice il ds biancorosso – giocando di rimessa perché erano loro che dovevano cercare di fare il risultato. Una vittoria importante ottenuta con un Perignano che è una buona squadra a cui faccio i complimenti. Noi andiamo avanti così con in piedi per terra e cercando di far continuare questo bel momento".

Per quanto riguarda la cronaca va registrato un primo tempo abbastanza equilibrato. Solo nella parte finale la Cuoiopelli ha saputo sfruttare al meglio le occasioni dai calci d’angolo andando a segno per ben due volte. Al 41’ a seguito del primo angolo, Cavallini ha scodellato la palla in area e Fantini ha saputo risolvere in gol la mischia che era venuta a creare. Al 45’, sempre e seguito di un altro angolo, Bianchi raccolto la respinta della difesa perignanese e ha battuto Colucci con un gran destro. Nella ripresa i Fratres prendono il pallino del gioco ma quasi mai riescono a rendersi pericolosi. L’occasione più importante per i locali arriva al 30’ sui piedi di Rosi ma Lucaccini riesce a respingere. In questo tentativo di accorciare le distanze il Perignano perde Pennini espulso al 35’ per fallo da ultimo uomo. Nella girandola finale dei cambi la situazione non cambia. Per i Fratres Perignano una sconfitta pesante ma che non deve pregiudicare il buon andamento stagionale anche in ottica incontro di Coppa previsto per la prossima settimana.

Pietro Mattonai