Il grande traguardo. Giuseppe Agostinone due volte dottore. Ha conseguito anche la Laurea Magistrale

Si era laureato nel 2014 in Scienze motorie Giuseppe Agostinone. Il difensore bianconero (nella foto) ha tagliato nella giornata di ieri un altro prestigioso traguardo: ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive e adattate. Una bella soddisfazione, un impegno portato avanti anche in prospettiva. "La carriera di un calciatore prima o poi finisce, bisogna farsi trovare pronti. Continuerò comunque nel calcio, che è la mia passione" le parole di Agostinone che, con la palla tra i piedi e la corona di alloro in testa, ha anche seguito, durante il periodo della pandemia, il corso Uefa B per un eventuale futuro su una panchina e sta seguendo quello per diventare direttore sportivo. Anche la Robur si è ovviamente congratulata con Agostinone: ‘Complimenti Giuseppe!’ il messaggio del club bianconero sui propri canali social.