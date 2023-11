Il Grifone al rallentatore. Quinto posto: serve reagire

Il Grosseto, con il pareggio ottenuto allo "Zecchini" contro la capolista Pianese, è scivolato al quinto posto della classifica, vale a dire in coda al gruppo delle migliori alle spalle di Follonica Gavorrano, Livorno, Seravezza Pozzi e Pianese. I biancorossi di mister Bonuccelli, ormai, quando se ne sono andate tredici giornate del girone d’andata, si sono specializzati nel complicarsi la vita da soli facendosi sempre riprendere una volta andati in vantaggio. E’ vero che il campionato è ancora lungo e che ora si aprono le porte del calciomercato (attenzione a non commettere errori perché è difficile trovare giocatori liberi, bravi e pronti), ma è altrettanto vero che la corsa al primato rischia di complicarsi troppo. Due frasi di mister Bonuccelli nel dopo-gara ci hanno colpito: "Ci vuole più qualità, ma mi preoccupa il fatto che ci manca, perché dovremo averla" e "Mi fa rabbia il fatto che nonostante il lavoro svolto in settimana la nostre fase di attesa è poco ordinata e poco compatta: certi gol non si possono prendere". Sembra quasi che non tutti i giocatori portino quel contributo che il mister, invece, si attende. Noi, però, a questo punto del torneo pensiamo che mister Bonuccelli debba ripensare il suo modulo offensivo che fino ad ora ha prodotto poco. E domenica trasferta a Forte dei Marni contro il Real Forte Querceta, terzultimo in classifica.

Paolo Pighini