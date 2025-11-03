Il Grifone continua a volare. Vittoria e allungo in testa

Soffre molto la capolista sul campo dello Scandicci ma con una zampata del bomber Marzierli la porta a casa. Il Grosseto ha cercato di fare la gara, com’era prevedibile, e lo Scandicci ha risposto per quello che poteva. Nel secondo tempo però i cambi che mister Indiani può permettersi hanno fatto sì che i tre punti alla fine arrivassero in casa della capolista che adesso rimane più salda che mai in testa.

Si comincia con la novità dell’assenza di Ampollini per il Grosseto, pur convocato rimane a casa per un virus improvviso che avrà conseguenze anche nel cambio di Ciraudo ad inizio secondo tempo. Il vantaggio dello Scandicci è lo squillo che rompe all’improvviso l’equilibrio della gara: Valori lavora un bel pallone sulla sinistra e mette al centro una sfera che prende uno strano effetto, sorprende Marcu e s’infila in rete sbattendo sul palo lontano tra l’incredulità della difesa maremmana.

La capolista è colpita e cerca di reagire ma fa fatica a costruire gioco e pericoli. Il primo squillo è di Marzierli al 25’ il cui colpo di testa è ben respinto da Valentini. Al 35’ arriva il pari di Brenna, con un colpo di testa vincente da centro area. Al 37’ invece ancora Marzierli a lato di poco sempre con un colpo di testa. Ultimo brivido del primo tempo un’uscita a valanga di Marcu su Mugelli lanciato.

Ad inizio ripresa un paio di spunti interessanti per lo Scandicci: al 52’ Chaiverini con bello spunto personale chiama Marcu alla parata sul primo palo mentre tre minuti più tardi si deve esibire su un’uscita bassa, eccezionale per tempismo, che anticipa l’attaccante di casa in area piccola. Al 67’ Disanto bel centro in area, testa di Gerardini a schiacciare ma Patata para facile. Al 73’ da angolo di Guidelli, Arrighini non arriva di un soffio alla deviazione vincente. Al 76’ gol di Marzierli che però l’arbitro annulla ravvisando un fallo dell’attaccante maremmano sul portiere.

Il Grosseto sale di tono e cerca di spostare ancora più avanti il baricentro: al 79’ cross di Bellini che deviato va a colpire la parte superiore della traversa. Due minuti più tardi arriva da centro area il colpo di testa vincente di Marzierli. Sul finire proteste dello Scandicci per un ’abbraccio’ ed affossamento su Arrighini mentre al 91’ Della Latta in contropiede si divora il 3 a 1.

Alberto Fiorini