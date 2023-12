Il Grifone deve rialzarsi. Mercato, spunta Romairone

Assorbita la delusione dopo la sconfitta casalinga con il San Donato Tavarnelle i biancorossi di mister Bonuccelli ieri pomeriggio si sono ritrovati al "Palazzoli" per preparare la trasferta di domenica in casa dell’Orvietana per la penultima gara del girone d’andata. Il Grifone, anche se la classifica è assai corta, è scivolato al quinto posto per cui d’ora in avanti I punti possono valere doppio: altri passi falsi non sono più ammissibili. E da ieri sono acquistabili al Bar Tripoli i biglietti di Settore ospiti validi per assistere alla gara alla stadio di Orvieto. Il prezzo dei tagliandi è di 11 euro. La prevendita terminerà sabato alle 19. Domenica i botteghini dell’impianto umbro saranno aperti dalle1 3. Intanto si accende il mercato del Grosseto. Dopo l’annuncio dei prossimi arrivi in biancorosso del centrocampista Niccolò Falconi e del difensore Bruno Prati, entrambi 2004 provenienti dal Settore giovanile della Fiorentina, e del portiere Saymon Sclano, 2007, dalle giovanili del Bologna, è probabile l’arrivo in casa del Grifone dell’attaccante Alessandro Romairone (nella foto), classe 1999, figlio d’arte, attualmente in forza alla Sambenedettese: la trattativa condotta, accelerata dal direttore generale Filippo Vetrini dopo l’infortunio a Giustarini, sembra essere in dirittura d’arrivo. Potrebbero lasciare la casacca biancorossa Carannante, Giuliani, Gianassi e Picchi.