Il Grifone non va oltre il pareggio. Tante occasioni da gol sprecate

PONSACCO

1

Grosseto

1

PONSACCO: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Nieri(34’st Matteoli), Milani, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi, Fischer (20’st Hanxari).A disp. Falsettini, Felleca, Macchi, Innocenti, Sivieri, Mogavero, Milli.All. Bozzi

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Schiaroli, Sabell(35’st Bruni), Marzierli, Rinaldini (32’st Giustarini), Riccobono (46’st Rotondo), Macchi (15’st Guadalupo), Bensaja (45’st Carannante), Saio, Arcuri. A disp.Chila’, Gianassi, Giuliani, Nardi. All. Bonuccelli

Arbitro: Bonci di Pesaro

Reti: 35’pt Cretella, 44’st Panattoni

Note. Ammoniti: Macchi, Regoli, Sabelli, Hanxari, Fontanelli. Angoli 1-5.

Nella prima giornata tipica invernale i Mobilieri Ponsacco ritrovano il giusto equilibrio della squadra ed impongono il pareggio a un Grosseto giustamente temuto per la caratura tecnica dei suoi giocatori. Ma al Comunale la squadra di Bonuccelli ha trovato una formazione che ha lottato alla pari con i biancorossi mostrando determinazione, ritmo, e trame di gioco importanti. Certo il possesso palla è stato più dei grossetani, ma quando i Mobilieri hanno interrotto il loro fraseggio i biancorossi hanno subìto. Schieramento costruttivo quello dei rossoblù, attento in difesa con Milani e de Vito, mobili e combattivo il centrocampo, con Remedi sugli scudi, e la coppia Nieri-Pannattoni ad attaccare e filtrare le ripartenze del Grosseto. Il tridente in attacco biancorosso Marzierli-Rinaldini-Riccobono ha ripetutamente cercato di superare Fontanelli, (almeno quattro palle gol nitide), ma la squadra rossoblù ha fatto blocco e alla fine è riuscita a portare a casa il pareggio. E pensare che i biancorossi erano passati in vantaggio per primi con un eurogol di Cretella, realizzato dal capitano biancorosso al 35’ del primo tempo dopo che al 23’ Raffaelli. Il Ponsacco si è risistemato in campo e ha impresso al match accelerazioni e sovrapposizioni che il Grifone ha patito. Al 44’ un lampo di Fischer sulla fascia serve l’assist a Panattoni che in corsa centra la rete infrangendo i frettolosi sogni di gloria dei biancorossi. La ripresa ha visto il Grifone creare occasioni per il vantaggio, ma il match si è concluso in parità.

Luciano Lombardi