Il Grifone non vola più. Una bruttissima pagina

Una sconfitta che non ammette nè scusanti nè attenuanti. Lo scivolone casalingo compiuto dal Grosseto ad opera del Terranuova Traiana è una brutta pagina. I biancorossi di mister Consonni sono stati ridimensionati da una formazione che, prima di tutto, ha vinto sul piano dell’impegno. Con questi chiari di luna anche il secondo posto, unico obiettivo rimasto al Grifone dopo il perentorio allungo del Livorno, potrebbe essere messo in discussione per la concorrenza di altre formazioni come Seravezza Pozzi, (42 punti) Fulgens Foligno (41) e dal Siena che ha raggiunto i biancorossi a quota 39.

Contro la terzultima in classifica mister Consonni ha proposto uno schieramento più offensivo e con una difesa a tre: una scelta che si è rivelata inefficace a dimostrazione che la mancanza di gol (su sei gare nel girone di ritorno ci sono stati tre risultati ad occhiali) non dipende evidentemente dal numero di attaccanti schierati. Ovvio, quindi, che non si tratta del modulo, ma dall’atteggiamento che i giocatori tengono in campo: e contro il Terranuova la delusione è stata totale. Difficile spiegare il mutamento avvenuto nel giro di quindici giorni: i giocatori biancorossi sono passati da "eroi" contro il Livorno a "svogliati" contro il Terranuova. E’ vero che contano sempre le motivazioni nei giocatori (noi crediamo che i giocatori bene come a Grosseto non si trovino da nessun’altra parte perchè a loro non manca nulla da parte della società), ma queste devono trovarle loro stessi perchè in campo scendono loro e non il tecnico. Anche se siamo soltanto a febbraio, purtroppo, al patron Giovanni Lamioni e al direttore generale Filippo Vetrini non resta altro che pensare al futuro facendo tesoro degli errori commessi nel recente passato e nel presente.

Paolo Pighini