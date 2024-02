Il Grifone resta al palo. Il bicchiere è mezzo vuoto

Un pari che lascia l’amaro in bocca quello ottenuto dal Grosseto a San Giovanni Valdarno anche alla luce dei risultati vincenti delle altre concorrenti al successo finale. Anche se mister Malotti si è dichiarato soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, tuttavia, c’è da notare che ancora una volta il Grosseto non è riuscito a dare continuità alla serie di vittorie, dopo il match con il Follonica Gavorrano, contro una squadra, la Sangiovannese, che naviga in zona playout. Addirittura Cretella e compagni erano passati in svantaggio e, dopo aver raggiunto il pareggio, non sono riusciti a chiudere il match per i troppi errori in fase conclusiva. E pensare che mister Malotti, in pratica, fedele al "gioco offensivo" schiera sempre una formazione a trazione anteriore che spesso non produce quanto sperato. Inutile, ci sembra, stare a sottolineare gli errori della terna arbitrale perchè non serve a nulla. Ora il distacco dalla capolista Pianese (48) è tornato ad essere di sei lunghezze quando mancano dieci gare (cinque interne e cinque esterne) alla conclusione in una classifica ancora, relativamente "corta" per i più ottimisti, con Livorno e Follonica Gavorrano, secondi, a 44 punti e con Tau Altopascio e Grosseto a 42. Domenica allo stadio "Zecchini" è in programma la visita del Figline (36) che domenica ha battuto per 2-0 il Sansepolcro: d’obbligo I tre punti, magari, anche con una prestazione insoddisfacente.