Il Grifone resta in ’volo’. Biancorossi convincenti

Seconda vittoria consecutiva del Grosseto che fa l’en plein nelle due gare consecutive casalinghe. I biancorossi di mister Indiani nel match contro l’Aquila Montevarchi hanno confermato di essere in progressiva crescita e questo fa ben sperare in vista della gara che mercoledì vedrà il Grosseto impegnato sul campo del Cannara.

Contro la squadra toscana del Montevarchi mister Indiani ha schierato una formazione a sorpresa, chiaramente a trazione anteriore, che ha messo in difficoltà l’undici di mister Marmorini nonostante l’inaspettato vantaggio degli ospiti. Dopo una prima frazione equilibrata come punteggio, ma con il dominio assoluto del possesso palla e delle conclusioni da parte dei locali, nella ripresa non c’è stata più partita con gli ospiti incapaci di reagire grazie anche alle sostituzioni effettuate da mister Indiani. E quello delle sostituzioni diventerà, sicuramente, il tema decisivo di questo Grosseto nel corso del campionato. Unico neo dei biancorossi il gol subìto dopo una disanttezione generale della difesa. Ed un primo dato positivo in casa del Grifone è stato proprio quello di aver mantenuta la calma, aver saputo reagire allo svantaggio e di aver recuperato il risultato prima di andare al riposo grazie alla rete realizzata da Regoli su assist di Riccobono: i due giocatori, sicuramente tra i più propositivi tra i biancorossi, poi, si sono scambiati il "favore" con il gol di Riccobono su assist di Regoli. E a chiudere il conto è stato, poi, Della Latta. Oltre a Riccobono e a Regoli un altro giocatore che si è messo in evidenza è stato Sacchini il quale ha dato un notevole contributo nella zona centrale del campo dove I biancorossi hanno fatto la differenza grazie anche al lavoro svolto nelle corsie laterali.

Mercoledì arriva il turno infrasettimanale ed il Grosseto va ad affrontare la trasferta di Cannara dove sul terreno dello stadio "Spoletini" affronterà i rossoblù di mister Armillei reduci dalla vittoria esterna a Terranuova Traiana: sarà un’altra verifica per Sacchini e compagni.