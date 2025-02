Il Grifone si ricompone. Il capitano torna in gruppo

Il capitano Riccardo Cretella (nella foto) ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo diverse settimane di lavoro diversificato per l’infortunio alla spalla destra.

I biancorossi di mister Consonni sono attesi dalla trasferta di sabato sul terreno dello stadio "Lorenzo Casini" per affrontare il Trestina e sono chiamati ad una conferma, dopo la vittoria ottenuta sul Figline, per continuare la corsa verso il secondo posto.

I bianconeri di mister Calori, dopo il pareggio casalingo contro il Follonica Gavorrano, occupano il penultimo posto in classifica, appaiati al Flaminia, in una situazione molto delicata che attualmente, considerati gli 8 punti di distacco dal tredicesimo posto, significherebbe retrocessione diretta per entrambe per la regola della "forbice". La squadra umbra, quindi, ha estrema necessità di fare punti.

Per quanto riguarda la compagine biancorossa mister Consonni dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi e c’è da augurarsi che Marzierli e compagni siano in grado di fare vita ad una prestazione convincente che possa portare alla conquista dei tre punti. Del resto se il Grosseto vuole mantenere viva la speranza per il secondo posto deve proseguire sulla strada della vittoria. Ora il vero problema del Grifone, dopo aver riallineato il reparto difensivo, è quello di trovare la via del gol, una strada che gli attaccanti biancorossi hanno smarrito da tempo.