Il Grifone vince e si rilancia. Decisiva la rete di Sabelli

Il Grosseto, dopo tre settimane di astinenza, torna al successo, con fatica, ma con merito, superando il Poggibonsi nella nona giornata del girone d’andata.

I biancorossi allenati da mister Vitaliano Bonuccelli, schierati con il 3-4-2-1, presentano qualche novità nel match infrasettimanale in notturna allo stadio Zecchini, e alla fine hanno avuto ragione, dopo un match assai tirato ed equilibrato, dei giallorossi, peraltro ben schierati in campo dal tecnico Calderini. Parte subito forte il Grosseto cercando di sfruttare le corsie laterali, ma gli ospiti fanno buona guardia affidandosi a pericolose ripartenze.

Al 5’ Marzierli colpisce di testa, ma il portiere Pacini para senza difficoltà. Poi gli ospiti si rendono pericolosi con due contropiedi conclusi dall’attaccante Motti, apparso davvero in grande spolvero.

Un guizzo di Rinaldini esalta la bravura di Pacini che devia in angolo, Partita aperta con continui capovolgimenti di fronte. Dopo una conclusione di Riccobono dalla distanza il Poggibonsi costruisce l’azione più pericolosa: ficcante ripartenza di Motti che lancia Mencagli il quale si presenta tutto solo davanti a Raffaelli. Il portiere biancorosso, che da questo momento sale in cattedra e alla fine risulterà il migliore in campo, compie un miracolo sventando in uscita il pericolo. Il Grosseto appare un po’ in difficoltà nell’impostare la manovra.

In chiusura di tempo altro miracolo di Raffaelli che manda in angolo un bolide di Mazzolli su punizione dal limite. Al 64’ il Grosseto passa in vantaggio. Assist dalla trequarti di Rinaldini e Sabelli di testa trova il tempo giusto ed insacca. A quel punto il Grifone riesce a imbrigliare il gioco degli ospiti, anche se c’è un brivido finale. Allo scadere del match, in pieno recupero, gli ospiti, infatti, reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano di un difensore biancorosso che tocca la palla prima di cadere, ma per l’arbitro è tutto regolare. Le emozioni finiscono qui allo "Zecchini" con il Grifone che conquista tre punti d’oro e soprattutto il terzo posto in classifica in condominio con Follonica Gavorrano e il Tau.

Paolo Pighini