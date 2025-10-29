Il Grifone vola altissimo. Niente illussioni, però...

Ora il Grosseto può guardare dall’alto in basso tutte le avversarie. Erano anni che ciò non accadeva e proprio per questo il primo posto, da soli, assume un significato particolare. E’ chiaro che non bisogna fare voli pindarici e come ha sottolineato lo stesso mister Indiani "bisogna stare con i piedi per terra", ma quando arriva l’occasione per togliersi qualche piccola soddisfazione è giusto metterla in evidenza. Soprattutto questo discorso riguarda i tifosi e gli sportivi maremmani che, finalmente, dopo anni, hanno potuto liberare l’urlo "Salutate la capolista". E’ risaputo che la migliore medicina per una squadra è rappresentata dalla vittoria, ma quando una squadra riesce ad esprimere anche un gioco divertente tutto diventa più facile.

Ieri pomeriggio i biancorossi hanno iniziato la preparazione settimanale al "Palazzoli" in vista della trasferta contro lo Scandicci di mister Taccola, la gara sarà giocata sul sintetico di San Casciano Val di Pesa, per la decima giornata del girone d’andata.

I fiorentini domenica hanno giocato in trasferta ed hanno impattato (0-0) in casa del Montevarchi. Tutti gli effettivi a disposizione del tecnico di Certaldo: soltanto l’attaccante Regoli, frattura ad una mano, ha svolto un lavoro differenziato.