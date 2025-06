Il Gs Monteaperti travolge la Uisp di Pistoia. I ragazzi di Giachetti sono campioni regionali

Una grande vittoria, quella centrata dal Gs Casetta Monteaperti che, nella finale di calcio a 7 Uisp di Pistoia, ha battuto 7-4 il Camaiore, aggiudicandosi il titolo di campione regionale. La squadra senese ha stravinto contro un’avversaria data per favorita e più quotata anche se, già in semifinale, aveva eliminato i campioni dell’anno 2024. La partita è stata da subito una battaglia: dopo cinque minuti di gioco il Camaiore era già in vantaggio grazie a due reti fulminee e implacabili. Il Monteaperti, seguendo le indicazioni dell’allenatore Paolo Giachetti, è riuscito, lentamente ma in modo ben visibile, a imporre il proprio modulo di gioco, molto diverso, più ragionato e concreto. Il primo tempo si è quindi concluso con la realizzazione di due reti senesi che hanno riportato il risultato in parità. Nel secondo tempo si è capito subito che l’aria era cambiata: il breve intervallo ha permesso ai senesi di confrontarsi con l’allenatore e con lo staff: la decisione quella di proseguire con l’impostazione rivelatasi vincente. Il dominio del Monteaperti è stato tanto stupefacente quanto vittorioso. La squadra si è mossa con grande velocità, con un gioco aperto e sicuro, ha dominato gli avversari in ogni parte del campo e sono così arrivate altre cinque reti. La partita si è chiusa con il punteggio di 7-4 per la ‘sorpresa’ Monteaperti che ha reso memorabile la serata di Pistoia e ha entusiasmato tutti gli spettatori presenti, anche non senesi. A firmare l’impresa sono stati i marcatori Marco Manganelli, che ha calato un poker, Michele Palmiero, autore di una doppietta, e Marco Pianigiani, che ha siglato una rete. Il plauso è però per tutta la squadra, per il grande allenatore Paolo Giachetti, per i dirigenti Carlo Anichini, presidente del Gruppo Sportivo Casetta Monteaperti, Luigi Vittori e Antonio Carnasciali che per anni hanno inseguito questo traguardo e sono riusciti a raggiungerlo con determinazione e bravura. Il prossimo appuntamento è per il campionato italiano, in scena i prossimi 27,28,29 giugno nella Riviera Romagnola, in rappresentanza di Siena, Capitale regionale per l’occasione.