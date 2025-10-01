Il guardiano "Gran match con la Ternana"

Joyce Anacoura è il portiere del Ravenna. Nato a Milano, ma originario delle Seychelles, il n.1 giallorosso ha festeggiato il primo clean sheet nel vittorioso match contro la Ternana.

Anacoura, quali sono le sensazioni dopo la prima gara senza reti al passivo?

"Buone, ma bisogna fare i complimenti alla squadra, perché ha disputato una partita grandiosa sotto tutti i punti divista. Anche dopo il gol del vantaggio, non ci siamo abbassati, non abbiamo concesso spazi, e siamo stati sul pezzo fino alla fine, meritando i 3 punti".

Nelle prime 6 giornate, aveva sempre subìto almeno una rete, come se lo spiega?

"Ci sono anche gli avversari. Noi abbiamo sempre lavorato secondo i nostri principi. Capita di incassare un gol, non è diventata una ossessione, ma dava comunque fastidio".

Cosa serve ora?

"Sappiamo che, se vogliamo rimanere lì e crescere, dobbiamo evitare il più possibile di subire gol".

Aveva una convinzione?

"Nonostante in passato abbiamo avuto dei cali di tensione, sono sempre stato convinto che la nostra difesa è veramente un reparto forte, a prescindere da chi gioca titolare".

Che effetto le fa essere il portiere della capolista?

"Una bella sensazione, ma sappiamo che c’è da lavorare. Essere primi a settembre, conta relativamente. Abbiamo un obiettivo ben chiaro in testa e operiamo quotidianamente per quello. La classifica è importante e dà fiducia, ma dobbiamo lavorare per essere lì quando i fiori sbocceranno, non quando le foglie cadono".

C’era da aspettarselo il Ravenna in vetta?

"Ero certo che avremmo disputato un buon campionato. Ho visto che è stata costruita una squadra di ragazzi umili e consapevoli della propria forza. Queste sono le componenti fondamentali per pensare di raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo".

Quali sono stati i vostri meriti?

"Dopo aver vinto ‘bene’ in Coppa Italia contro il Cittadella e anche al debutto in campionato, alla prima sconfitta non abbiamo fatto drammi. Questa è stata la nostra forza. Poi, c’è da considerare l’entusiasmo che si è creato in città coi tifosi, ci ha dato una grossissima mano. Non a caso, fra le mura amiche abbiamo sempre vinto. La classifica è bella, ma vogliamo mantenerla".

Roberto Romin