Il ko a Cecina. La Geotermica trafitta tre volte: "Ora serve un mezzo miracolo»

SPORTING CECINA

3

GEOTERMICA

0

SPORTING CECINA: Cappellini, Milano (32’ st Giannini M.), Fiorini, Bardini, Startari, Lorenzini, Diagne, Giannini (21’ st Moroni), Skerma (21’ st Carlotti), Rovini (25’ st El Falhai), Pallecchi (32’ st Perillo). All. Miano.

GEOTERMICA: Bettarini, Pruneti, Romeo, Spagnoli, Cacciò, Misseri (16’ st Pashja), Campo (16’ st Scottu), Puccini, Pellegrini, Falchini (44’ st Mecacci), Zoncu (16’ st Dussol). All.Niccolai.

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza.

Marcatore: al 9’pt e 33’pt Pallecchi, 27’st Carlotti.

Cecina – La Geotermica non riesce ad esprimersi con l’intensità di gioco messa in mostra alcune domeniche fa e di conseguenza anche a Cecina subisce una pesante lezione. Questa ulteriore sconfitta peggiora la posizione in classifica della compagine boracifera. C’è mota delusione nella dichiarazione a fine partita del mister della Geotermica Matteo Niccolai: "Brutta prestazione e soprattutto siamo stati pochissimo pericolosi – inizia il mister – e anche oggi subito il primo gol all’inizio, dopo appena nove minuti, su un errore di lettura che ha consentito a Pallecchi di andare a segno. E’ vero che il Cecina è una buona squadra ma oggi il problema siamo noi. Al momento per salvarsi dovrebbe cambiare tutto, dovrebbe succedere un mezzo miracolo". La partita inizia subito nel segno della squadra tirrenica che al 9’ si porta in vantaggio con Pallecchi, il quale approfitta del solito errore di avvio partita della Geotermica, per mettere la palla alle spalle di Bettarini. Gli ospiti non riescono a reagire e nel finale di tempo incassano il gol del raddoppio dello Sporting Cecina. E’ il 44’ e ancora Pallecchi, lasciato completamente libero al limite dell’area, fa doppietta. Nella ripresa i locali, al 27’, realizzano la terza rete. Un’apertura di gioco innesta una ripartenza che mette nelle condizioni Carlotti, neo entrato, di triplicare.

Pietro Mattonai