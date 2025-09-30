Il Lazzeretto non sbaglia . Il Montaione inciampa

Nel girone F di Seconda Categoria c’è una sola squadra al comando a punteggio pieno, il neopromosso Sporting Lazzeretto. Dopo l’exploit sul campo del Casenuove Gambassi, infatti, la squadra di mister Guazzini si è ripetuta anche al debutto casalingo contro il Sesto Calcio. Il 4-2 finale per i biancorossi, firmato da Benelli, Morelli, Wajid e Perri (si è visto anche annullare una rete) non deve però ingannare perché è stata una gara molto equilibrata, con il portiere locale Porrà autore di quattro strepitosi interventi. Domani alle 20.45 il Lazzeretto sarà a I Giardinetti di Lamporecchio contro il Capanne per la terza ed ultima gara del triangolare del primo turno di Coppa Toscana. I biancorossi devono vincere per passare visto che, a differenza dei rossoverdi vittoriosi 1-0, con la Sanromanese ha pareggiato. Nello stesso girone secondo pari di fila per Capraia e Santa Maria, che impattano 1-1 a Montelupo: all’eurogol locale nel primo tempo di Samuele Fornai risponde allo scadere in mischia Bruni. Niente da fare invece per Monterappoli e Casenuove Gambassi. I neroverdi empolesi, dopo una prima frazione a reti bianche e diverse occasioni sprecate nella ripresa, cadono in casa 1-0 nel recupero per mano del San Lorenzo Campi. I termali subiscono invece il secondo ko di fila cedendo 3-0 nella ripresa sul campo del Rinascita Doccia. Capraia e Monterappoli si fideranno domani alle 21 a Montelupo per la terza e decisiva gara del primo turno di coppa: se al team di Gaccione servirà vincere con almeno 5 gol di scarto per qualificarsi, al Monterappoli sarà sufficiente non perdere.

Chiudiamo con il girone G, dove L’Aurora Montaione inciampa 1-0 in trasferta con La Corte, mentre il Ponte a Cappiano cala il poker in casa sul Sextum Bientina. Dopo il vantaggio ospite ci pensano Bucchioni, Romboli (entrambi su rigore), Cosentino e Gasbarro a firmare la rimonta. Infine, nel girone C di Prima Categoria una doppietta di Fontanelli vale la rimonta interna al Gambassi, da 0-2 a 2-2 col Reconquista, oltre che il secondo pari consecutivo.