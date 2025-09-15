Il Lecco vola solo in vetta. Inter under 23 senza idee

Il Lecco batte 1-0 in trasferta l’Inter Under 23, ritorna a vincere in trasferta dopo due anni e, soprattutto, è solo in testa alla classifica del girone A di serie C in attesa del match odierno del Vicenza a Cittadella. L’undici di Valente, al termine di una partita controllata, ha violato meritatamente l’U-Power Stadium infliggendo ai giovani dell’Inter U23 la prima sconfitta stagionale. Il Lecco è tornato a vincere in trasferta dopo 23 mesi, l’ultima volta era stato infatti in serie B sul campo del Palermo nell’ottobre 2023. Male i nerazzurri, apparsi scialbi e privi di idee, incapaci di pungere. I blucelesti partono forte e, nei primi 20’, mettono in difficoltà i nerazzurri arrivando spesso in modo pericoloso dalle parti di Calligaris. La prima emozione la regala il fantasista Furrer che si accentra, ma Calligaris è ben posizionato e sventa la minaccia. Ancora Lecco al 14’, cross di Mallamo e testa di Sipos abbondantemente fuori. I blucelesti dominano a centrocampo e al 18’ Mallamo si presenta in area e spara sul primo palo, ma Calligaris è pronto a respingere.

Al 22’ il primo (e unico) squillo dell’Inter U23. Azione sulla destra, palla a Cinquegrano che tira rasoterra chiamando Furlan alla parata in due tempi. Il Lecco continua a mantenere il possesso palla, ma l’Inter U23 si difende con ordine e il primo tempo finisce senza altri squilli. E anche all’inizio del secondo tempo il Lecco spinge. Al 6’ girata di Tanco da pochi passi, ma Calligaris para facilmente mentre al 9’ il tiro di Mallamo fa fuori di poco. Lecco avanti al 19’. Angolo dalla destra, respinta di testa dell’ex Zuberek con la palla che finisce fuori area dove il neo entrato Metilka si coordina e con un gran tiro al volo supera Calligaris. Al 18’ bella iniziativa di Zuberek che incrocia bene dalla sinistra, ma Zanellato arriva prima di tutti e manda in angolo. Poco dopo la mezz’ora gran lancio di Zanellato per Kritta, cross al centro per Rizzo, ma Calligaris in uscita è bravo a chiudere. Nel finale il Lecco controlla agevolmente il tentativo (flebile) di forcing dei nerazzurri.