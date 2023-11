Il Lentigione non si ferma più

BORGO SAN DONNINO

0

LENTIGIONE

1

BORGO SAN DONNINO: Frattini, Kashari, Vecchi (42’ st Bingo), Tarantino, Varoli, Abelli, Carollo, Lolli, Ferretti (36’ st Calmi), Bongiorni, Caniparoli (17’ st) A disp. Monteverdi, Davighi, Galafassi, Valcavi, Biasia, Donati. All. Vangioni.

LENTIGIONE: Rizzuto, Capiluppi, Nava, Sala, Montipó, Manzotti (44’ st Grifa), Bocchialini (17’ st Nanni), Battistello (32‘ pt Roma), Cortesi, Martini, Nappo. A disp. Zovi, Bonetti, Formato, Sabotic, Ricciardi, Turri. All. Beretti.

Arbitro: Benevelli di Modena (Celestino e Sintoni).

Reti: 33’ st Nanni (rig.)

Note: ammoniti Manzotti, Rizzuto. Espulso 39’ st Tarantino per doppia ammonizione, 45’ st Varoli per gioco violento e l’allenatore locale Vangioni per proteste.

Sulla carta poteva sembrare una partita facile, ma il campionato di Serie D di quest’anno è molto equilibrato, vedi la vittoria della cenerentola Certaldo contro un San Marino che, vincendo, sarebbe stato primo in solitaria.

Così il Lentigione fatica non poco, ma porta a casa tre punti da Fidenza, sconfiggendo il Borgo San Donnino per 1 a 0 e cogliendo la quinta vittoria di fila.

Ora è addirittura terzo alla pari dell’Imolese a soli quattro punti dalla vetta.

La prima occasione da rete è per i padroni di casa al 1’, quando Bongiorni mette di poco fuori dopo una nella serpentina. Arriva dopo 15’ minuti il primo tiro del Lentigione: Cortesi è bravo a saltare Tarantino e liberare il destro, sfera che arriva debole nella zona di Frattini. Ancora occasione per gli ospiti, con Montipó che dalla sinistra si accentra ed il cui tiro che si spegne tra le braccia di Frattini.

Al 20’ Ferretti mette di poco alto dopo azione di calcio d’angolo e al 35’ ci riprova con palla ancora sul fondo.

Al 2’ della ripresa è ancora Ferretti ad impegnare Rizzuto, poi Beretti mette mano alla panchina e manda nella mischia forze fresche. Cambi che si rivelano azzeccati, perché dopo pochi minuti Nanni sfrutta un errore di Kashari per incunearsi in area, dove viene atterrato da tergo. Dagli undici metri si presente lo stesso Nanni che trasforma spiazzando Frattini e porta in vantaggio il Lentigione, tra le proteste dei locali che recriminano su un doppio tocco nel calciare.

La partita si innervosisce e nel finale sono espulsi prima Tarantino, poi Varoli e il mister dei borghigiani Walter Vangioni.