Il libro. ’Emozione unica’, 120 pagine di foto e racconti

Quando la passione per la maglia va oltre lo sport e diventa qualcosa che ci accompagna tutti i giorni. In oltre 120 pagine c’è vera e propria passione rossoblù. Questo è Emozione Unica, il libro realizzato dalla Samb e dalla Fast Edit di Acquaviva Picena di Nando Gabrielli per rendere indelebile la promozione della passata stagione con il ritorno della Samb in Serie C. Pagine e pagine di foto si susseguono con il resoconto di tutte le partite disputate da Eusepi e compagni. Il racconto è accompagnato con gli interventi di alcuni tifosi che con i loro ricordi e le loro considerazioni rendono ancora più emozionante questo volume.

"Dalla passione di un popolo, dalla caparbietà di un gruppo… può nascere solo una Emozione Unica", questa la frase che campeggia nel frontespizio del libro e che dà il senso di ciò che ha rappresentato per la città e per tutta la tifoseria sambenedettese questa splendida cavalcata rossoblù verso una meritata e attesissima Serie C. Un seme che ha generato una pianta rigogliosa di passione. Il volume è sempre in vendita presso il Samb Store di via Fiscaletti e alla tabaccheria L’Isola del Tesoro sulla Statale Adriatica, all’altezza del quartiere Ragnola.

b.m.