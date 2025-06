Il Liceo Savoia trionfa nella prima edizione della Pistoia School Cup

Al termine di una serata ricca di passione ed entusiasmo, con tanti spettatori (diverse centinaia fra studenti, docenti e famiglie) presenti sugli spalti dello stadio Marcello Melani, è il Liceo Savoia ad aggiudicarsi la prima edizione della Pistoia School Cup, la manifestazione di calcio dedicata agli istituti superiori della provincia e promossa con finalità educative dall’ASD Scuole Sportive, nuova realtà del territorio affiliata all’ente di promozione sportiva MSP, che si impegna a diffondere lo sport tra i giovani come strumento di crescita personale e comunitaria.

L’atto conclusivo del torneo termina 3-1, con il Savoia ad avere la meglio dell’ITT Fedi Fermi grazie ai sigilli di Antici, Seghi e Capecchi. Avanti di tre gol, i futuri campioni della competizione subiscono la rete della bandiera firmata da Vettori, a cinque minuti dal termine.

Poco male, perché dopo il triplice fischio del direttore di gara può scatenarsi la festa della rappresentativa del liceo di viale Adua, che aveva strappato il pass per la finale battendo 3-1 in semifinale il Coluccio. L’ITT Fedi Fermi invece aveva conquistato la qualificazione grazie al successo ai calci di rigore contro il Capitini. Sorridono i ragazzi del Savoia, ma altrettanto può fare l’organizzatore della competizione, Andrea Fabbrico, presidente dell’ASD Scuole Sportive.

"Siamo riusciti a creare una manifestazione scolastica che mancava in un territorio importante come quello pistoiese. Il lavoro svolto da noi organizzatori e dai rappresentanti d’istituto delle varie scuole della provincia ha dimostrato grandissimo interesse verso questa iniziativa, che vuole diventare un punto di riferimento nel panorama calcistico giovanile. E in parte ci è già riuscita, dato che abbiamo coinvolto centinaia di persone, tra atleti tesserati e spettatori, durante la competizione. E non finisce qui: siamo già al lavoro per l’attesa sfida interprovinciale, che vedrà il Liceo Savoia affrontare l’Istituto Dagomari, vincitore della Prato School Cup, il torneo delle scuole che organizziamo sul territorio pratese. A breve - conclude Fabbrico - saranno comunicate data e sede del match".

Francesco Bocchini