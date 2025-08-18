Il Luco ora alza l’asticella: "Operazione riscatto"

Dopo una salvezza ottenuta per un soffio, il Luco vuole voltare pagina. L’obiettivo? Alzare l’asticella e affrontare la stagione di Promozione con ambizione e sicurezza. Per farlo, il club ha deciso di rinfrescare la squadra con giocatori di qualità, come Romanelli, Mengozzi, Galeotti eccetera, più gli esperti Marucelli e Serotti (in foto); un buon lavoro svolto dal ds Marco Chini. La guida tecnica è stata affidata al nuovo mister Marco Privitera. Già da oggi, l’allenatore radunerà la squadra in vista della Coppa Italia. La vera sfida sarà affrontare il girone A, un ritorno dopo qualche anno di assenza, un gruppo impreziosito da formazioni fiorentine e di squadre di alto livello. "Il girone A mi piace molto – precisa il tecnico Privitera – È molto equilibrato, con squadre come Forte Dei Marmi, Montelupo e Pietrasanta che possono ambire al podio. Siamo contenti di disputare i derby con le squadre del Mugello, purtroppo non ci sarà quello col Dicomano. Affronteremo la stagione con determinazione e voglia di riscatto, per conquistare una salvezza non più sofferta ma solida e regalare qualche soddisfazione in più ai tifosi".

La rosa. Portieri: Falsettini, Foschi. Difensori: Rossi, Nikaj (’06), Maritato (’04), Mengozzi, Becchi (07), Marucelli, Bini (’07). Centrocampisti: Morozzi, Serotti, Pieri (’07), Turini, Privitera, Lemmi, Pelagatti. Attaccanti: Guidotti, Caprio, Romanelli, Parri. Le amichevoli: 23 agosto con la Sestese, il 27 con Firenzuola.

G. Puleri