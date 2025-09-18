Il Lumezzane riparte. Troise detta le regole: "Uniti per la maglia»

La prima seduta di allenamento a Castenedolo ha ufficialmente aperto la nuova avventura di Emanuele Troise sulla panchina del Lumezzane. Subentrare dopo un filotto di quattro sconfitte di fila non è facile, ma l’ex difensore guarda a questa sfida con fiducia: "Sono stato molto contento di aver potuto partecipare la sera di martedì 16 alla presentazione di tutte le squadre della società alla comunità lumezzanese - è la premessa del nuovo allenatore rossoblù - mi ha permesso di capire alcuni concetti fondamentali che ho subito trasmesso ai giocatori. A loro ho parlato di senso di appartenenza e di impegno per la maglia. Per quel che riguarda il gruppo, sono convinto delle qualità di questi giocatori. Insieme possiamo superare il momento difficile e lottare per gli obiettivi che sono in linea con i progetti della dirigenza".

Anche il presidente Andrea Caracciolo è intervenuto sulle ambizioni dei valgobbini: "Abbiamo dovuto prendere una decisione dolorosa. Paci è un tecnico preparato e competente, ma anche una persona splendida. Purtroppo i risultati gli erano contro e quelli contano. Puntiamo su Troise, un allenatore qualificato. E predilige la difesa a quattro che abbiamo utilizzato in questi anni. Sono certo che supereremo le difficoltà del momento".