Il lunedì nero, i granata non ripartono. Subito un autogol e la partita sfugge di mano

PONTEDERA 0 VIS PESARO 2

PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye (1’ st Polizzi), Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia (39’ st Pietrelli), Ladinetti, Migliardi; Vitali (31’ st Nabian), Ianesi; Andolfi (39’ st Battimelli). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Faggi, Paolieri, Cerretti, Bassanini, Tempre, Coviello, L.Beghetto. All. Menichini.

VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove (31’ st Nina); Zoia, Berengo (54’ st Bocs), Pucciarelli, Mariani (25’ st Tavernaro), Vezzoni (54’ st Forte); Nicastro, Jallow (31’ st Stabile). A disp: Guarnone, Fratti, A. Beghetto, Franchetti, Ascione, Ventre. All. Stellone.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Marcatori: 11’ pt aut. Gueye; 9’ st Jallow.

Note: spettatori 654; espulso Battimelli al 52’ st; ammoniti Pretato, Vona; angoli 4 a 8.

Un brutto stop. Brutto e preoccupante. Lo 0-2 contro la Vis Pesaro, sesta sconfitta totale, terza casalinga, segna un passo indietro a livello di prestazione sul quale c’è da rimuginare parecchio. Nella gara che con una vittoria lo poteva far schizzare in una zona più serena della classifica, il Pontedera è invece imploso, manifestando tutta la sua preoccupante fragilità difensiva (21 reti incassate in 10 giornate sono un’enormità) e la sua pochezza in fase offensiva. I granata restano quintultimi in classifica, ma in queste condizione salvarsi diventa davvero complicato. Se Cerretti ha fatto la prima apparizione stagionale in panchina dopo un lunghissimo infortunio, Menichini non ha potuto disporre degli acciaccati Scaccabarozzi e Corradini, ma oltre ad aver riavuto Ladinetti dalla squalifica e Migliardi da un infortunio (4 gare) ha fatto debuttare da titolare il difensore Ousmane Gueye, classe 2006. Ed è proprio lui a stappare la gara in favore degli ospiti, deviando nella propria rete un rasoterra senza pretese di Ceccacci dopo appena 11’. Se quattro minuti prima dello svantaggio era stato il Pontedera ad andare vicino al gol con un destro teso di Ianesi deviato in angolo in tuffo da Pozzi, dopo lo 0-1 è stata invece la Vis Pesaro a fare la gara, grazie ad una maggior rapidità di fraseggio, velocità di esecuzione e una più spiccata fisicità nell’uno contro uno.

Il Pontedera proprio non si è visto. Nessuna azione manovrata degna di tale nome, nessun tiro in porta e una costante apprensione ogni volta che la palla danzava davanti a Biagini, che è stato decisivo al 38’ nel neutralizzare un sinistro da fuori dell’ex Nicastro. L’unica emozione, se così può definirsi, durante l’attesa della prima card spesa da Menichini al 36’ per uno strattone in area di Primasso su Andolfi che l’arbitro invece non ha ravvisato dopo la video-review. Al rientro in campo Gueye ha lasciato spazio a Polizzi per un 3-4-2-1 più offensivo (Perretta è scalato sulla linea di difesa) ma dopo 9’ è stato Jallow a liberarsi di Vona e sparare nell’angolo alto il pallone del 2-0. La gara si è chiusa qui, anche perché i granata (che hanno chiuso in 10 per il secondo giallo a Battimelli chiesto al FVS) non hanno mai dato l’illusione di poter almeno tentare di riaprire la gara.

Stefano Lemmi