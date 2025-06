Il lutto. Il Carpi piange lo storico tifoso Egidio Caruso. E la società ritira l’abbonamento numero 1

Fra qualche settimana sarebbe stato lì in fila, davanti a tutti, per rinnovare come al solito la sua tessera di abbonato numero 1. Il Carpi piange uno dei suoi tifosi storici, Egidio Caruso, che a 81 anni compiuti lo scorso 8 maggio si è spento nella notte fra venerdì e sabato, circondato dall’affetto dei suoi cari, la moglie Loredana, i figli Stefano e Cristina e le nipoti Alice e Francesca. Caruso era molto conosciuto in città non solo per la grande passione per il Carpi. Venditore di auto negli anni ’80 e impegnato nel volontariato, aveva avviato assieme alla moglie l’attività della CarpiCaravan, punto riferimento fino al 2005 per tutti i camperisti della zona e tante volte col caravan aveva seguito il Carpi in giro per l’Italia. "Egidio non era solamente un tifoso affezionato – commenta il presidente Lazzaretti – ma rappresentava, dopo tanti anni di sostegno appassionato, un simbolo di amore incondizionato per questi colori". Per onorarne la memoria, a partire dalla stagione 2025-26, la tessera di abbonamento n° 1 non sarà più messa in vendita. Resterà simbolicamente dedicata a Egidio, quale segno di riconoscenza eterna da parte del club. La camera ardente sarà allestita al Ramazzini dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani.

d.s.