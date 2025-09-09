Il lutto nel mondo dello sport. Addio a mister Nino Vezzelli. Alla Cdr per oltre un decennio

Ha combattuto per oltre due anni come un leone prima di arrendersi alla malattia. Il calcio modenese piange Nino Vezzelli, strappato a soli 54 anni dall’affetto dei suoi cari, la moglie Roberta e le figlie Ludovica di 16 anni e Viola di 11. Vezzelli è stato da allenatore un pezzo di storia della Città dei Ragazzi, in panchina per oltre un decennio, prima nel settore giovanile e poi in prima squadra, portata dalla Seconda alla Prima categoria e poi a tre salvezze in Prima. Lasciata la ’Cidi’ era rimasto fermo, poi aveva ripreso nei settori giovanili di San Paolo e Villa d’Oro, fino alla tremenda diagnosi della malattia arrivata a febbraio del 2023. Da allora ha combattuto con accanto la famiglia, ma nell’ultima settimana un veloce peggioramento lo ha costretto ad arrendersi.

"Ci lascia un uomo buono, onesto e serio – ricorda Giovanni Maggi, presidente della Cdr – abbiamo condiviso tanti splendidi momenti, era un ’sacchiano’ ante litteram, molto preparato e profondamente umano, tanto che non ricordo un altro nostro allenatore che abbia creato dei legami così solidi con i suoi giocatori. Non lo dimenticheremo mai". L’ultimo saluto a Vezzelli, che nella vita è stato un agente di commercio, si terrò oggi dalle 18 col Santo Rosario presso Terracielo, mentre il funerale si terrà domani alle 10 presso la Chiesa di Santa Caterina a Modena.