Il Madonnetta si presenta: "L’importante è divertirsi"

Grande entusiasmo in casa Polisportiva Madonnetta che domenica dalle 18 al campo sportivo ’Matelli’ di Ponzano Magra organizzerà la presentazione del nuovo programma delle proprie attività, dello staff tecnico e dei progetti futuri della scuola calcio che ha l’intento di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del calcio giovanile locale. Al centro delle attenzioni il nuovo direttore sportivo e responsabile del settore giovanile Matteo Bianchi: "Il nostro primo proposito – spiega – sarà garantire il costante benessere e il divertimento dei nostri piccoli atleti, senza troppe ambizioni. Il programma sarà articolato in diverse attività didattiche, partendo dai primi approcci al calcio sino a percorsi più avanzati in un ambiente sicuro, educativo e stimolante. Lavoreremo per creare una comunità che vada oltre il semplice gioco del calcio. Vogliamo che i bambini crescano non solo come calciatori, ma come persone, imparando valori come il rispetto, la collaborazione e la disciplina. Per cominciare ci concentreremo sull’adozione di un metodo che stimoli la passione, ma anche l’equilibrio tra attività fisica e divertimento".

Durante l’evento sarà anche preannunciata l’affiliazione ad un club, probabilmente di Serie B. Durante la serata saranno previsti inoltre momenti di intrattenimento per bambini e genitori con un rinfresco finale. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Per maggiori informazioni: [email protected] o [email protected]. Domani alle 18 inoltre si chiuderà la serie degli Open day allestita sempre al ’Matelli’. Tutti i bambini che hanno voglia di provare questo sport si potranno presentare al campo e, portando maglietta e calzoncini, potranno divertirsi tutti insieme. Oltre al settore giovanile molto attivo, da questa stagione il club biancorosso avrà anche una prima squadra che militerà nel campionato di Seconda categoria.

Ilaria Gallione