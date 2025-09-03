Il Madonnetta si presenta: "L’importante è divertirsi"
Domenica al campo ’Matelli’ in programma il vernissage con tutto lo staff . Il direttore sportivo Bianchi: "Diamo valori importanti ai nostri giovani".
Grande entusiasmo in casa Polisportiva Madonnetta che domenica dalle 18 al campo sportivo ’Matelli’ di Ponzano Magra organizzerà la presentazione del nuovo programma delle proprie attività, dello staff tecnico e dei progetti futuri della scuola calcio che ha l’intento di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del calcio giovanile locale. Al centro delle attenzioni il nuovo direttore sportivo e responsabile del settore giovanile Matteo Bianchi: "Il nostro primo proposito – spiega – sarà garantire il costante benessere e il divertimento dei nostri piccoli atleti, senza troppe ambizioni. Il programma sarà articolato in diverse attività didattiche, partendo dai primi approcci al calcio sino a percorsi più avanzati in un ambiente sicuro, educativo e stimolante. Lavoreremo per creare una comunità che vada oltre il semplice gioco del calcio. Vogliamo che i bambini crescano non solo come calciatori, ma come persone, imparando valori come il rispetto, la collaborazione e la disciplina. Per cominciare ci concentreremo sull’adozione di un metodo che stimoli la passione, ma anche l’equilibrio tra attività fisica e divertimento".
Durante l’evento sarà anche preannunciata l’affiliazione ad un club, probabilmente di Serie B. Durante la serata saranno previsti inoltre momenti di intrattenimento per bambini e genitori con un rinfresco finale. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Per maggiori informazioni: [email protected] o [email protected]. Domani alle 18 inoltre si chiuderà la serie degli Open day allestita sempre al ’Matelli’. Tutti i bambini che hanno voglia di provare questo sport si potranno presentare al campo e, portando maglietta e calzoncini, potranno divertirsi tutti insieme. Oltre al settore giovanile molto attivo, da questa stagione il club biancorosso avrà anche una prima squadra che militerà nel campionato di Seconda categoria.
Ilaria Gallione
