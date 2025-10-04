Il Maestro e la sfida del Morgagni: "Che partita, sarà bellissima"

"Sarà una bellissima partita", parola del ‘Maestro’, al secolo Marco Spinosa. Che gioca d’anticipo per noi Forlì-Guidonia Montecelio, match dell’8ª giornata domani (ore 17.30) al ‘Morgagni’. Trentaquattrenne mezzala di gamba, estro e inventiva – attualmente pilastro dell’Ostiamare, capolista a punteggio pieno del gruppo F di serie D –, Spinosa ha vissuto una stagione e mezza (dal dicembre 2015 al maggio 2017) sull’altalena a Forlì, accumulando 49 gettoni, 2 gol e 4 assist tra D e Lega Pro, e un’annata super (2024-25) al Guidonia Montecelio, sublimata dalla promozione tra i Pro e una finale di Coppa Italia.

Spinosa, Forlì-Guidonia è sfida tra matricole d’assalto. "Ho seguito entrambe e notato che fanno del palleggio la loro arma, per cui mi aspetto una bellissima partita, giocata a viso aperto. Il Forlì in casa cercherà i tre punti, ma altrettanto farà il Guidonia, di cui conosco bene la mentalità dell’allenatore".

All’ombra di San Mercuriale lei ha vissuto un’esperienza maculata di luci e ombre (terzo posto in D con successivo ripescaggio in Lega Pro e ritorno nei dilettanti la stagione seguente): cosa non funzionò? "Il primo anno disputammo un campionato strepitoso, nel secondo invece pagammo lo scotto del salto di categoria. Ricordo che partimmo per il ritiro senza conoscere ancora a che campionato avremmo preso parte e con una squadra che era una via di mezzo tra una formazione di D e una di Lega Pro. Chiaramente con l’ufficialità del passaggio nei professionisti vennero ingaggiati in corso d’opera altri giocatori e a un certo punto uscimmo anche dalla zona calda, salvo smarrirci nel finale. Ai playout, poi, l’inesperienza si fece sentire...".

Cosa le resta dei trascorsi biancorossi? "Bellissimi ricordi, malgrado quella retrocessione maturata comunque in un campionato infarcito di squadre di altissimo livello: Parma, Modena, Reggiana, Venezia…".

A Guidonia, invece, un’annata coi fiocchi. "Eccezionale e per certi versi irripetibile, sia a livello personale che di collettivo. Probabilmente la mia stagione migliore in assoluto, condita da un campionato vinto e una finale di Coppa Italia. Momenti magici, che ricordo con grande piacere".

Come nasce il soprannome il ‘Maestro’? "Da un’invenzione dei miei ex compagni di squadra (Sfanò, Tounkara, Calì, Succi…), che mi hanno affibbiato questo nomignolo – a loro dire – per le giocate, la visione di gioco e l’intelligenza".

Che ne pensa delle mediane di Forlì e Guidonia? "Il Forlì gioca a memoria, si vede la mano dell’allenatore. Quanto al Guidonia, ha un grande centrocampo: già l’anno scorso era il punto di forza della squadra".

In estate sembrava a un passo dal ritorno in Romagna, sponda giallorossa, poi ha invece optato per l’Ostiamare, con cui sta andando alla grande. "C’erano stati degli abboccamenti, ma nulla di concreto. La scelta di Ostia è stata dettata dalla presenza di una proprietà molto ambiziosa, che porta il nome di Daniele De Rossi, e di un mister che conoscevo già. Adesso siamo in testa alla classifica e ce la godiamo".

Chi vince domani al ‘Morgagni’? "Dico 50 e 50".