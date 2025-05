Il Magra Azzurri riparte. Nuovi volti e conferme

Nuova linfa dirigenziale e continuità tecnica saranno le basi su cui si fonderà il Magra Azzurri nella prossima stagione di Promozione. La società ha, infatti, deciso di ripartire da mister Marco Corrado con la volontà di proseguire un progetto tecnico serio, strutturato e orientato alla valorizzazione dei giovani, che da sempre sono il punto centrale della filosofia dell’allenatore. Il campionato appena concluso ha visto il club conquistare la salvezza all’ultimo tuffo, al termine di una stagione vissuta intensamente, iniziata con un ottimo girone d’andata, ma che si è un po’ complicata nella seconda parte a causa di numerosi infortuni e squalifiche. Decisivo è stato l’arrivo di alcuni elementi di esperienza che, insieme ai giovani, hanno fatto da guida nei momenti più delicati: tra questi Barabino, Sbarra, Mameli e il bomber Giannini, fondamentali nel tenere unito lo spogliatoio e nel condurre ’la nave in porto’ con cuore e orgoglio. In quest’ottica tante saranno le riconferme anche tra i giocatori a cui si aggiungeranno alcuni innesti mirati per migliorare ulteriormente la rosa. Sul fronte societario l’assetto sarà rinnovato e rafforzato.

Rimarranno al loro posto il presidente Roberto Ferrarini e il direttore generale Sandro Amorfini ai quali verranno affiancate nuove figure dirigenziali che stanno già lavorando per organizzare e programmare la prossima stagione. Si tratta di Lorenzo Bernardini, nuovo responsabile dell’area organizzativa, e di Alessandro Accardo nel ruolo di economo. In segreteria entrerà ufficialmente Nicolò Giorgini come social media manager. Dal punto di vista tecnico, accanto a mister Corrado, è stato confermato tutto lo staff: il vice allenatore Alessio Barletti, il preparatore dei portieri Alessandro Natale, il match analyst Andrea Amenta e il preparatore atletico Andrea Parlanti. Resteranno nei propri ruoli il ds Andrea Damiani e il team manager Lorenzo Conti. Come direttore tecnico arriverà una figura che non ha bisogno di presentazioni: Gianfranco Campioli, ex giocatore professionista di grande talento. Tutti lavoreranno fianco a fianco per un obiettivo comune che è il raggiungimento di una salvezza più serena, valorizzando il gruppo esistente e promuovendo con decisione l’inserimento stabile di giovani classe 2007 e 2008 nel corso del campionato. Sul versante Juniores si registra l’arrivo del nuovo allenatore Simone Capri che, con il suo staff proverà a portare nuove energie, oltre a garantire una collaborazione fattiva con mister Corrado per coltivare ed aumentare il bacino di giovani calciatori a servizio di tutto il sodalizio sportivo.

Ilaria Gallione