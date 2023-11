Il maltempo ferma il calcio. Domenica gioca solo la D

Il maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana nella giornata di ieri ha imposto uno stop parziale ai campionati di calcio. La Federazione ha preso la decisione ieri pomeriggio di rinviare tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria. Comprese anche ovviamente tutte le gare del settore giovanile.

Domenica si giocherà quindi soltanto in serie D, con gli impegni di Seravezza Pozzi e Real Forte Querceta. Salta dunque un fine settimana che prevedeva importanti impegni a iniziare dal debutto sulla panchina del Camaiore di Pietro Cristiani che avrebbe dovuto incontrare il Perignano allenato dal fratello Cristiano. Rinviato anche il big match di promozione con lo scontro al vertice Viareggio-Real Cerretese che era in programma al Marco Polo Center. Tutto rimandato – non senza polemiche – alla vigilia di Natale il 23 e il 24 dicembre. Mai, in passato, si era infatti giocato in quella data. La Terza categoria invece recupererà la giornata il sabato 23 febbraio.

Serie D (10ª giornata). Il bel Seravezza Pozzi di Amoroso dopo il pari interno di mercoledì col Figline nel turno infrasettimanale domani alle 14.30 sarà di scena in trasferta contro un’altra neopromossa: il Cenaia del difensore viareggino Manolo Benassi. Gli arancioverdi mercoledì hanno perso 4-0 a Gavorrano e dunque coi verdazzurri vorranno riscattarsi subito dalla débâcle. Urge una svolta in classifica per il Real Forte dei Marmi Querceta che alla terza partita della settimana e della gestione Buglio (ha perso in trasferta di misura sia domenica col GhiviBorgo sia mercoledì col San Donato Tavarnelle) vuole un cambio di marcia. Ma l’avversaria di turno è la lanciatissima (e più riposata, dato che mercoledì non ha giocato col Livorno) Pianese. Buglio nella sua prima (bis) al “Necchi“ però non vorrà deludere i tifosi.

Simone Ferro