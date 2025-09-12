Il manifesto sociale che parte da Arezzo per arrivare alle istituzioni. Il Festival del Calcio Italiano ancora in vetrina. Al Mumec l’evento "Sport Senza Frontiere»

AREZZOUna giornata all’insegna della condivisione di emozioni e di valori sportivi che non hanno barriere o confini. Domenica 14 settembre presso il Mumec (Museo dei Mezzi di Comunicazione) ad Arezzo arriva "Sport Senza Frontiere", l’evento sociale organizzato dal Festival del Calcio Italiano-Rever, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, e patrocinato dal Comune di Arezzo in cui lo sport raggiunge la sua massima espansione. L’evento si aprirà con il saluto ufficiale a cura del delegato provinciale del Coni Arezzo, Alberto Melis (nella foto). Protagoniste di questa visione sono la federazione, leghe e associazioni sportive, realtà radicate sul territorio nazionale e riconosciute per il loro impegno sociale, che scendono in campo per raccontare e documentare il valore delle proprie iniziative attraverso testimonianze dirette destinate a confluire in un manifesto per l’inclusione da presentare al Ministro dello Sport, affinché i principi promossi sul campo trovino eco nelle istituzioni.Hanno confermato il loro impegno Figc, Lega Nazionale Dilettanti, Circolo Schermistico Aretino, Emotional & More Aps, Special Olympics Italia, OlmoPonte Arezzo Santa Firmina, e Calcio Fair Play Toscana Grazie al loro impulso prendono forma progetti innovativi, laboratori interattivi, campagne di promozione e sensibilizzazione, che danno voce ad atleti, volontari e appassionati, trasformandoli in ambasciatori del territorio, protagonisti di iniziative d’avanguardia che diffondono buone pratiche sportive e promuovono il benessere sociale.A conclusione dell’evento seguiranno i saluti affidati al delegato provinciale Cip Mirco Marinelli. "Sport Senza Frontiere", è in definitiva, l’evento sociale per eccellenza che unisce, ispira e accoglie la comunità: un invito a scoprire quanto lontano può arrivare il gioco quando diventa spazio di incontro e di cambiamento reale.A.L.