Il marchio storico 'Ac Pavia' torna in campo con l'Athletic Pavia

I simboli nel calcio indicano identità, appartenenza e storia e perciò quanto successo a Pavia con la concessione da parte dei tifosi del marchio “Ac Pavia“ all’Athletic Pavia, club di Prima Categoria, è destinata ad essere clamorosa nell’ambiente. Dopo una stagione di assenza al “Fortunati“ dove il Pavia Calcio del presidente Nucera si è assicurato il ritorno in D, la parte più calda del tifo locale raccolta attorno alle insegne del gruppo ‘Sioux’ è pronta ora a seguire le sorti dell’Athletic Pavia che potrà fregiarsi dello storico stemma sul petto delle proprie casacche che muteranno pure colori sociali, passando dal biancoverde al biancoazzurro.

L’Associazione Sioux Pavia Aps ha reso noto così quanto accaduto dopo lo svolgimento di una sua assemblea: "Ricordiamo che ci siamo aggiudicati il marchio storico all’asta del Tribunale di Pavia il 18 ottobre 2019, grazie al contributo di tanti tifosi pavesi. Il 97,5% degli associati ha votato per la concessione del marchio storico Ac Pavia all’Asd Athletic Pavia per un progetto in cui gli stessi tifosi e la cittadinanza possano contribuire in maniera attiva a ridare lustro alla storia ultracentenaria della squadra della nostra città. E’ rinata l’Ac Pavia".

L’Athletic Pavia ha accolto così la novità: "Inizia una nuova era. La struttura di via Stafforini si tingerà di nuovi colori, Al Pavia l’è dla gent". Chissà “Gioann Brera fu Carlo“ come avrebbe chiosato.

Luca Di Falco