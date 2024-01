Il match in casa. Il Fratres rovina l’imbattibilità del Montespertoli

FRATRES PERIGNANO

1

MONTESPERTOLI

0

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Scremin, Baggiani (16’ st Zefi), Acosta, Mancini, Rosi, Freschi (36’ st Pennini), Taraj, Arvia, Sciapi. All.Cristiani,

MONTESPERTOLI: Biotti, Marconi, Corradi, Trapassi (41’ st Conti), Calonaci, Pecci, Falcini (19’ st Marcacci), Anichini, Cioni, Maltomini, Leoncini (32’ st Lotti). All. Sarti.

Arbitro: Foscolo di Potenza.

Marcatori: al 29’ st Sciapi.

Perignano – Una vittoria di misura per i Fratres Perignano che però permette ai rossoblù di mister Cristiani di proseguire il suo percorso positivo intrapreso dopo la pausa natalizia. E’ un risultato importante ottenuto contro una squadra, il Montespertoli che, fuori casa, era imbattuta dall’aprile 2023 a dimostrazione della sua solidità, ma soprattutto questa seconda vittoria consecutiva è un segnale forte che la compagine perignanese da al campionato. La squadra c’è e, come ha già avuto modo di dire il suo ds Ragoni, il futuro dipende da lei e giocherà tutte le sue carte per lottare per il campionato. La cronaca vede gli ospiti farsi pericolosi già al 2’ ma è bravo Gemignani ad intercettare e a mettere la palla in angolo. I Fratres cercano di rispondere ma non riescono a rendersi pericolosi. Bisogna attendere il 19’ per vedere una conclusione di Rosi che finisce però addosso al portiere, mentre un traversone di Taraj, un minuto dopo, non ha miglior sorte. Al 30’ una punizione di Arvia da buona posizione finisce sul fondo. Nel secondo tempo nuovamente gli ospiti in evidenza, al 13’, con Maltomini ma Colucci respinge e, sulla respinta, interviene ancora Cioni che batte a rete con Baggiani che si interpone e mette in angolo. La risposta locale c’è, al 18’, ed è di Sciapi ma finisce alta. Al 28’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Arvia, la palla è colpita di testa da Acosta e poi finisce a Sciapi che mette in rete alle spalle di Biotti. Nel finale il Montespertoli non demorde, cerca di raddrizzare il risultato, ma la conclusione di Maltomini al 38’ va oltre la traversa e non modifica il risultato. Pietro Mattonai