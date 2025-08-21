Il Matelica nelle battute finali supera la Biagio Nazzaro

Matelica

2

Biagio Nazzaro

1

: Ginestra, Uncini, Bucari, Tempestilli, Vilson, Sanchez, Zaccardi, Bianchi, Allegretti, Pedrini, Cornero. All. Ciattaglia. Subentrati nella ripresa: Isaku, Montella, Giuli, N. Mengani, Carsetti, Bartilotta, Polli, Stroppa e Ruggeri.

BIAGIO NAZZARO: Lombardi, Doria, Medici, Coltorti, Zambuni, Musciano, Rocchetti, Candidi, Tracanna, Esposito, Pierfederici. All. Fenucci. Subentrati nella ripresa: Albanesi, Schiaroli, Pieroni, Todaro, Compagnucci, Ambr, Lumumba.

Reti: 15’ st Schiaroli, 30’ st Zaccardi, 43’ st Carsetti.

Altro buon test per il Matelica in vista dei primi impegni ufficiali. Contro un’ottima Biagio Nazzaro i ragazzi di Ciattaglia l’hanno spuntata con una rete allo scadere firmata da Denny Carsetti, l’attaccante ultimo arrivato in casa biancorossa. Subentrato ad Allegretti nella seconda parte della ripresa, Carsetti ha infilato da maestro un colpo di testa in area su cross dalla destra, strappando così i primi applausi del pubblico matelicese. "Ringrazio Paolo Ginestra e il mister per la fiducia – ha detto il centravanti –, per me è un grande onore e una bella responsabilità. Arrivo con tanto entusiasmo, voglia di dare il massimo e mettermi a disposizione del gruppo".

Al di là del suo gol, la partita ha fatto vedere buone trame di gioco, con palla a terra, dall’una e dall’altra parte. Il primo tempo è finito 0-0 ed è stato molto equilibrato. Nella ripresa largo alle sostituzioni. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con un’incornata del nuovo entrato Schiaroli sugli sviluppi di un corner. Il pareggio dei locali è arrivato poco dopo grazie a un’altra incornata, stavolta di Zaccardi, dopo un batti-ribatti in area di rigore. Insomma, un buon banco di prova per Matelica in crescita.

m. g.