Il Mazzola detta legge contro l’Asta Taverne. I bianconcelesti ottengono il pass per i playoff

ASTA TAVERNE: Di Bonito, L. Bonechi (81’ Batoni), Tognetti, Falugiani (76’ Mugnai), De Vitis, Manganelli, Cianciolo, Hoxhaj, Bandini, Discepolo, Jrad. Panchina: Ceccherini, Bardotti, Curcio, Parricchi, Rossini, Pittalis, Di Leo, Mugnai. Allenatore Bartoli.

MAZZOLA: Fontanelli, Turillazzi, Rocchetti, Campatelli, Iacoponi, Bonechi N., Bouhamed, Zanaj, Geraci, Taflaj (52’ Fiaschi), Borri (89’ Forconi). Panchina: Masiero, Pasqui, Saburri, Ghiozzi Pasqualetti, Radice, Leonardi, Zeppi. Allenatore Ghizzani.

Arbitro: Monti di Como (Cerofolini e Venturi).

Reti: 6’ Discepolo (A), 47’ Geraci (M), 74’ Borri (M).

Note: ammoniti Falugiani, Discepolo, Geraci, Borri, Forconi. Angoli: 5-6; recupero: 1’ pt e 5’ st.

SIENA – Punti pesantissimi, quelli in palio al Bertoni: nel derby senese tra Asta e Mazzola in gioco un pass per i play off. I padroni di casa, spinti dai tanti tifosi arancioblù accorsi al Bertoni, passano in vantaggio con Discepolo. La squadra di Ghizzani, però, riesce nell’aggancio a inizio ripresa, con Geraci e chiude la pratica con Borri. Al triplice fischio il Mazzola esulta: la classifica dice 44 punti e quarto posto. Per i ragazzi di Bartoli, 42 gettoni, sesta posizione e tanto amaro in bocca. E sì che l’Asta parte bene e già al 6’ sblocca il risultato: Cianciolo, dalla destra, crossa alla ricerca di Bandini, una deviazione mette in moto Discepolo che con un tocco al volo si aggiusta la palla e trafigge Fontanelli.

I biancocelesti non ci stanno e provano subito a ristabilire la parità: ci provano Geraci, murato, e Borri, fuori, in rapida successione, poco prima che un tocco ravvicinato del numero 11 venga deviato sulla traversa da un fortunato tocco di Di Bonito. Il portiere arancioblù non è perfetto ma comunque efficace sul tiro di Taflaj al 29’, palla in angolo. Ancora l’ex Terranuova Traiana lascia partire una fortissima botta dalla trequarti, Di Bonito smanaccia ancora sul fondo. L’Asta si fa vedere con un traversone di Cianciolo verso Bandini, la cui deviazione aerea di tacco va alta. L’1-1 del Mazzola arriva al 47’: Turillazzi crossa dalla destra, spizzata di Borri che permette a Geraci di incornare la sfera. Se i biancocelesti reclamano per una trattenuta in area ai danni di Iacoponi le proteste dell’Asta impazzano per una rete annullata a Jrad per fuorigioco. Dopo la conclusione dell’ex Bandini che vola sopra la traversa il Mazzola trova il gol del sorpasso: su angolo battuto da Rocchetti, Borri salta più alto di tutti schiacciando la palla sotto le gambe Di Bonito.

L’Asta si riversa allora nella metà campo avversaria, ma il trio difensivo Bonechi-Campatelli-Iacoponi fa buona guardia. La squadra di Ghizzani, forte del vantaggio, ci prova in contropiede: Fischi mette fuori, su Bouhamed provvidenziale la scivola di Di Bonito. Nei minuti gli arancioblù gettano il cuore oltre l’ostacolo: Mugnai viene murato da Fontanelli, Discepolo, al volo, manda di poco fuori.

Domenica prossima l’atto conclusivo della stagione regolare: il Mazzola, che ha in mano il proprio destino, incrocerà in casa il Grassina. L’Asta si giocherà le proprie carte per entrare ai play off sul campo dell’Antella.