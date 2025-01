Il Mazzola pareggia a Signa dopo una gara thrilling

SIGNA

2

MAZZOLA

2

SIGNA: Crisanto, Nencini, Tesi, Baggiani (72’ Soldani), Nocentini, Franzoni (68’ Capochiani), Tempesti P., Dallai, Tempesti L. (86’ Manetti), Coppola, Cioni. Allenatore Scardigli

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Rocchetti, Geraci, Taflaj, Borri (79’ Fiaschi). Allenatore Ghizzani

Arbitro Noto di Pisa (Tilli – Cerofolini).

Reti: 11’ Cioni, 54’ rig. L. Tempesti, 59’ e 62’ Geraci.

Note: Ammoniti: Coppola, Campatelli, Rocchetti, Bouhamed. Espulsi: Taflaj e Coppola al 65’, Campatelli al 93’, Bouhamed al 95’. Recupero: 2 e 11. Fontanelli respinge rigore di L. Tempesti al 95’.

SIGNA – Finisce 2-2 la trasferta del Mazzola in casa del Signa al termine di un match incredibile con quattro gol, altrettanti espulsi e un rigore fallito dai fiorentini. Alla prima sortita in avanti i locali passano: Pietro Tempesti riceve in area una rimessa laterale, riesce a sfondare sulla linea di fondo servendo a Cioni un pallone solamente da spingere in porta, 1-0. I senesi ci riprovano al 39’, il mancino di Taflaj esce debole dal piede. La ripresa di apre con la staffilata della distanza di Taflaj, alta, e con il calcio di rigore assegnato al Signa, 53’, per una trattenuta di Campatelli ai danni di Lorenzo Tempesti. È lo stesso 9 a fare 2-0. Il Mazzola la riapre col colpo di testa di Geraci su punizione di Taflaj. I biancocelesti appena 3’ dopo trovano il 2-2: Geraci batte Cristanto con un tocco he vale il pareggio. Al 65’ Tafalj e Coppoli vengono espulsi. Al 90’ chance per il Mazzola: la conclusione di Fiaschi viene respinta sui piedi di Gucci che si vede deviare in angolo il tiro. Al 93’ Campatelli atterra Capochiani e si reca anzitempo sotto la doccia. Al quinto di recupero ingenuità di Bouhamed che trattiene Lorenzo Tempesti, l’arbitro assegna il secondo rigore e l’espulsione per biancoceleste. Sul dischetto si presenta ancora il centravanti che incrocia trovando un super Fontanelli che salva i suoi.