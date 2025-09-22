Il Mazzola resta con un uomo in meno. Ma cala il tris contro il Lanciotto Campi

MAZZOLA

LANCIOTTO CAMPI

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta (64’ Gucci), Bonechi, Scardigli (64’ Capezzuoli), Camilli, De Filippo, Discepolo (90’ Guadagnoli), Corsi (64’ Turillazzi). Allenatore Ghizzani

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Ermini, Lastrucci, Fedi (72’ Sellaroli), Chiavacci (72’ Marafioti), Bambi (78’ Afelba), Cecchi N., Galli, Cecchi D., Santucci, Preci. . Allenatore Cavalieri

Arbitro: Carnevali di Prato (Ronchi-Giovanili).

Reti: 17’ De Filippo, 45’ Cecchi D., 82’ Rocchetti, 84’ Discepolo.

Note: Ammoniti: Campatelli, De Filippo, Discepolo, Sellaroli. Espulso: De Filippo (M) al 76’ per somma di ammonizioni. Recupero: 2 e 5.

SIENA – Bella vittoria del Mazzola che nel finale, nonostante l’uomo in meno, batte in casa il Lanciotto Campi. Erano partiti forte i padroni di casa che già al 4’ creavano una doppia occasione: il tiro di Discepolo trova la deviazione che spiazza Roselli terminando in angolo, sul successivo corner De Filippo non trova la palla da pochi passi di testa. Il Lanciotto risponde al 13’ ma il traversone di Lastrucci sul secondo palo non trova nessun compagno. La gara si sblocca al 17’: punizione perfetta di De Filippo all’incrocio dei pali, 1-0. I locali continuano a premere, al 23’ break a centrocampo di Camilli, servizio per Discepolo che cerca e trova De Filippo, la sua conclusione è però centrale. L’unico tiro verso le specchio del Lanciotto arriva alla mezz’ora: Galli usufruisce di calcio di punizione da posizione ottimale che viene però sprecato calciando alle stelle. Al 37’ altra chance per il Mazzola, Corsi per Discepolo che cerca il goal della domenica da oltre 30 metri, Roselli para. Quando il primo tempo sembra ormai andare in archivio ecco la doccia fredda: Santucci si auto lancia verso la porta mandando a vuoto la difesa di casa, servizio al centro per l’accorrente Dario Cecchi che batte Chiarugi con un rigore in movimento, 1-1. La prima conclusione della ripresa è ad opera di Cecchi che chiama Chiarugi alla presa a terra.. Al 67’ Mazzola ad un passo dal vantaggio: Discepolo trova lo spazio per battere a rete dall’interno della mezzaluna, la palla sfiora il palo alla destra di Roselli. Al 76’ espulsione, per doppio giallo, a De Filippo. I biancocelesti non mollano e poco dopo ecco il gol del nuovo vantaggio: azione insistita che permette a Camilli di mettere al centro, Rocchetti si fionda sul pallone segnando il 2-1. Appena il tempo di esultare e un lungo lancio pesca Discepolo che entra in area fulminando ancora Roselli in uscita.