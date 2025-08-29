Il ’Memorial Bibolini’. Santerenzina alza la coppa. Lerici battuto al Falconara

Santerenzina 2Lerici 0

SANTERENZINA: Di Marco, Biasimo, Locori, Mirtillo, Sanguinetti, Tartarini, Micilli, Gabriele, Guzzoni, Rovani, Angeli. (Entrati: Marchese, Pardini, Sivori, Beccaria, Venturotti, Bordino, Cessay, Kamara, Furio). All. Sabatini

LERICI: Calzetta, Milone, Losso, Bellotti, Maglione, Sturlese, Angelotti, Barcio, Verona, Gjonaj, Shqypi. (Entrati: Bechere, Mora, Manfredi, Pagani, Pesalovo). All. Gatti

Marcatori: Locori, Gabriele

LERICI – La Santerezina si aggiudica la prima edizione del ’Memorial Bibolini’, il Lerici (organizzatore dell’evento) al campo sportivo di Falconara. La manifestazione è stata dedicata a Piero Bibolini, lericino doc, scomparso nel 2010 all’età di 78 anni e grande sportivo oltre che calciatore di alto livello e persona dalle splendide qualità umane. Presente al torneo la sua famiglia, tra cui il figlio Mario e la figlia Piera. "Vogliamo ringraziare chi ha ideato ed attuato quest’evento – le parole di Mario Bibolini – e tutto il pubblico, fra cui peraltro parecchi giovani e diversa gente commossa. Per il resto spero che Lerici e Santerenzina proseguano di pari passo sempre e in particolare sul fronte giovanile. Approfitto per ricordare quel Dino Maccari, passato pure dallo Spezia Calcio, che giocò tanto insieme a mio padre". Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale presente con il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e l’assessore allo sport Massimo Carnasciali, che ci tiene a sottolineare la bellezza della serata: "Un gran bell’evento che la memoria di Piero Bibolini, un esempio per tutti, assolutamente meritava. Complimenti al Lerici e alla Santerenzina e speriamo che quest’occasione diventi in futuro un classico dell’estate lericina".

Ilaria Gallione