Il ’Memorial Bibolini’. Santerenzina alza la coppa. Lerici battuto al Falconara
Successo della prima edizione della kermesse con un derby molto sentito. L’emozione della famiglia. "Bella iniziativa, ringraziamo gli organizzatori".
Santerenzina 2Lerici 0
SANTERENZINA: Di Marco, Biasimo, Locori, Mirtillo, Sanguinetti, Tartarini, Micilli, Gabriele, Guzzoni, Rovani, Angeli. (Entrati: Marchese, Pardini, Sivori, Beccaria, Venturotti, Bordino, Cessay, Kamara, Furio). All. Sabatini
LERICI: Calzetta, Milone, Losso, Bellotti, Maglione, Sturlese, Angelotti, Barcio, Verona, Gjonaj, Shqypi. (Entrati: Bechere, Mora, Manfredi, Pagani, Pesalovo). All. Gatti
Marcatori: Locori, Gabriele
LERICI – La Santerezina si aggiudica la prima edizione del ’Memorial Bibolini’, il Lerici (organizzatore dell’evento) al campo sportivo di Falconara. La manifestazione è stata dedicata a Piero Bibolini, lericino doc, scomparso nel 2010 all’età di 78 anni e grande sportivo oltre che calciatore di alto livello e persona dalle splendide qualità umane. Presente al torneo la sua famiglia, tra cui il figlio Mario e la figlia Piera. "Vogliamo ringraziare chi ha ideato ed attuato quest’evento – le parole di Mario Bibolini – e tutto il pubblico, fra cui peraltro parecchi giovani e diversa gente commossa. Per il resto spero che Lerici e Santerenzina proseguano di pari passo sempre e in particolare sul fronte giovanile. Approfitto per ricordare quel Dino Maccari, passato pure dallo Spezia Calcio, che giocò tanto insieme a mio padre". Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale presente con il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e l’assessore allo sport Massimo Carnasciali, che ci tiene a sottolineare la bellezza della serata: "Un gran bell’evento che la memoria di Piero Bibolini, un esempio per tutti, assolutamente meritava. Complimenti al Lerici e alla Santerenzina e speriamo che quest’occasione diventi in futuro un classico dell’estate lericina".
Ilaria Gallione
Continua a leggere tutte le notizie di sport su