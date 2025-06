Il ’Memorial Piero Bragazzi’ strappa applausi. Divertimento, gol e tanto pubblico al Tanca

Divertimento, gol e tanto pubblico nella 36ª edizione del ’Memorial Piero Bragazzi’ riservato agli Esordienti 2012, organizzata al ’Tanca’ dal Canaletto Sepor. Tutto è nato dall’idea Marco Biso che ha voluto dedicare una rassegna calcistica all’indimenticabile giornalista sportivo, ’re’ delle radiocronache dello Spezia Calcio e appassionato tifoso. La vittoria è andata alla Lucchese guidata dall’ex aquilotto Alberto Francesconi che ha avuto la meglio sul Venturina grazie alle doppiette di Santhya Pinto e Tommaso Francesconi. Al terzo posto il Seravezza che ha superato il Tau Altopascio, in campo con la squadra 2013. Tra le squadre spezzine il miglior posizionamento (5° posto) del Canaletto di Luca Tonelli che ha liquidato il Montanara (gol di Chanchord e Nouri) e ha perso col Venturina. Al settimo posto per il Pianazze di Michele Ierrobino vittorioso sull’Entella grazie alle triplette di Sani e Viola. Al termine le premiazioni sotto la direzione del ds delle giovanili canarine Fabrizio Vaccarini e dal patron Marco Biso. Presente tutto lo staff organizzatore del club presieduto da Sabrina Benassi. Fra i riconoscimenti, agli allenatori Luca Tonelli (Canaletto) e Michele Ierrobino (Arci Pianazze), premiati anche i migliori giocatori del torneo. Risultati. Girone A: Canaletto-Venturina 0-0 (0-1 dcr), Tau-Pianazze 1-1 (2-1 dcr; Garrido; Moscato). Finali. 3°/4° posto: Canaletto-Pianazze 2-0 (Secci, Nouri); 1°/2° posto: Tau-Venturina 4-0 Classifica: Venturina, Tau Altopascio, Canaletto, Arci Pianazze. Girone B: Entella-Seravezza 0-2, Lucchese-Montanara 3-0. Finali. 3°/4°posto: Montanara-Entella 2-0. 1°/2° posto: Seravezza-Lucchese 0-1. Classifica: Lucchese, Seravezza, Montanara, Entella. Finali 7°/8° posto: Pianazze-Entella 6-5. 5°/6° posto Canaletto-Montanara 3-1 3°/4° posto: Tau Altopascio-Seravezza 2-3. 1°/2° posto: Venturina-Lucchese 0-4. Canaletto Sepor: Bianchi, Sollano, Agnese, Montalti, Di Girolamo, Chanri, Chancord, Renzo, Mauro, Nouri, Secci, Dosa, Vita, Costa. All. Tonelli. Arci Pianazze: Bondielli, Bardelli, Cellaro, D’Imporzano, Serra, Paita, Pangallo, Pignoli, Pisani, Viviani, Romagnani, Vela, Sani, Puccini, Viola, Moscato.All. Ierrobino.

Ilaria Gallione