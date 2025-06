Il mercato bianconero per l’Eccellenza: già presi Nucci e Pegollo... il prossimo obiettivo è Galligani; il vice della ’Faina’ sarà Avio Landi. Bertacca rinuncia al beach soccer per le zebre

La conferenza stampa di ieri mattina al Marco Polo Sports Center per presentare Vangioni come nuovo tecnico delle zebre è stata anche l’occasione per fare il punto su più situazioni. L’amministratore delegato Andrea Strambi ha fatto gli onori di casa: "La dimensione del Viareggio sarebbe più alta dell’Eccellenza. Per raggiungerla siamo pronti. Qui bisogna essere protagonisti, dobbiamo lottare per vincere. Il campionato scorso ci ha lasciato l’amaro in bocca. Sulla trattativa col GhiviBorgo per la D... legittimamente qualcuno di là ha cambiato idea ma potevano dircelo prima. Ciò che ha dato fastidio sono stati i tempi e i modi. Ma è un capitolo chiuso". Gli fa eco il presidente Mario Del Pistoia: "Siamo quattro soci ambiziosi al timone del club... e ci siamo impegnati per più di un mese nel tentativo di concludere un’operazione che poi non è andata in porto, non per volere nostro. Riverseremo tutte le energie sul campo. Il nuovo stadio dei Pini ci attende. Siamo davvero molto carichi".

Il quartier generale però, almeno per il momento, rimane al Marco Polo... dato poi che tempistiche di reale disponbilità di stadio e di Campo Scuola sono ancora tutte quante da decifrare. La preparazione inizierà lunedì 28 luglio, con sedute tutti i giorni dalle 17. Poi durante la stagione regolare gli allenamenti saranno sempre dalle 14 alle 16.

"Vangioni sa quello che vuole – dice il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani – faremo di tutto per accontentarlo in ogni sua richiesta, costruendo una squadra a sua immagine e somiglianza". Lui vuole 4 under 2007 di livello in rosa. Al momento i nuovi acquisti (ufficializzabili dal 1° luglio) sono il portiere Nucci e la punta Pegollo. "Mi piacerebbe tanto allenare Galligani – ammette Vangioni – è un mio pallino! E i 5 confermati Carpita, Bertacca, Bertelli, Belluomini e Morelli li ho voluti io, di concerto con la società". Come vice si porterà il fido Avio Landi.

Intanto "Bertacca rinuncerà agli Europei di beach soccer a settembre a Viareggio per dedicarsi completamente al calcio".

