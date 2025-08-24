Il mercato. Caccia agli ultimi due rinforzi. Servono punta e difensore

Difficile pensare al mercato dopo una figura negativa come quella di ieri. Un passivo pesantissimo che non resterà negli annali solo in quanto amichevole pre stagionale. Ma è un passo falso che deve indurre a riflessioni anche in tema di nuovi acquisti. Serve prima di tutto un altro attaccante che prenda il posto di Boccardi e che quindi abbia caratteristiche da seconda punta o trequartista e che magari porti in dote qualche gol ed esperienza a questo livello. Poi un difensore possibilmente under (2006) per aumentare le rotazioni nel pacchetto arretrato.

"Mercato? Il direttore Guerri ha recentemente detto che siamo vicino ad avere la rosa al completo ed è vero – ha detto ieri sera l’allenatore del Siena Fc Bellazzini -. Confermo che mancano un paio di giocatori per completarla del tutto. Sicuramente uno uno dietro ed uno davanti per aumentare scelte. Ma la società è vigile e interverrà nei modi e tempi giusti per rinforzare la rosa". In uscita al momento nessuna novità col centrocampista Mastalli che si allena ancora a parte. Il mediano ex Juve Stabia ed Alessandria lo scorso anno ha deluso le aspettative e soprattutto non rientra nelle idee tattiche del nuovo staff tecnico. Il problema è che al momento non è stata trovata una soluzione visto che lui ambisce a tornare nei professionisti o comunque ad una serie D che gli garantisca l’anno residuo che ha col Siena.