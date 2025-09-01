Il mercato chiude oggi alle 20. Bianco va al Paok. Mercati alla corte di Diana

Alessandro Bianco è stato a lungo il sogno (proibito) del mercato granata. A dire il vero si è trattata più di una suggestione dei tifosi che non hanno dimenticato l’impatto in granata del classe 2002. Adesso però anche le (esigue) possibilità di rivederlo al ‘Città del Tricolore’ sono definitivamente tramontate perché la Fiorentina, proprietaria del cartellino, lo ha ceduto in prestito al Paok (Serie A greca). Gli ellenici hanno anche ottenuto il diritto di riscatto per un giocatore che – dopo aver fatto il ritiro con i viola – non ha mai avuto una reale chance di dimostrare il proprio valore a mister Pioli. D’altronde il centrocampo della Fiorentina è uno dei più affollati d’Italia: Fagioli, Mandragora, Sohm, Ndour, Sabiri a cui va aggiunto anche il neoacquisto Nicolussi-Caviglia. Dalla Grecia invece fa il percorso inverso il reggiano Alessandro Mercati che lascia l’Athens Kallithea Football e passa al Brescia, dove troverà mister Diana e l’attaccante Luca Vido. Guardando alle altre squadre di Serie B, nelle ultime ore i ‘colpacci’ più importanti vanno ascritti al Venezia che ha ingaggiato il laterale Felici dal Cagliari e il centrocampista Emil Bohinen dal Genoa. Buon colpo anche della Carrarese che sembra vicinissima a Luis Hasa, talentuoso centrocampista classe 2004 di proprietà del Napoli. Alla corte di Antonio Conte resterà invece Vergara, confermatissimo proprio dal mister. Molto attivo anche l’Avellino che dopo essersi assicurato Tutino è ai dettagli anche per Biasci: un attacco che si candida ad essere uno dei più pericolosi della categoria. Ancora senza squadra, invece, diversi ex granata. Parliamo di Pettinari, Fiamozzi e Kabashi. Il centrocampista è stato ad un passo dall’Ascoli, ma poi la trattativa è saltata sul più bello. Francesco Pioppi