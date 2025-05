Il mercato. Club al lavoro tra conferme e new entry

Individuata in Tommaso Bellazzini, classe 1987, la sua nuova guida tecnica, il Siena potrà adesso concentrarsi, in accordo con il mister, sulla costruzione della rosa stagione 205/2026. Il primo passo decidere, tra i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera nella stagione appena conclusa, chi potrà proseguire il proprio percorso e chi invece dovrà salutare la città del Palio. Nell’arco della stagione in diversi hanno dato la propria disponibilità a rimanere; appena martedì sera lo ha fatto, e non è stata la prima volta, Filippo Boccardi, nel ricevere il 16° Premio Paolo De Luca dal Siena Club Enrico Chiesa. Sarà poi la volta degli innesti: non è escluso che mister Bellazzini decida di portare a Siena qualche ragazzo con cui ha condiviso lo scorso campionato. Tra quelli che si sono messi maggiorente in luce c’è di sicuro Gori, autore di 27 reti, facilitato certo dal sistema di gioco del tecnico. Per quanto riguarda i nuovi innesti, intanto qualche nome è già circolato, vedi il campitano dell’Orvietana, centrale mancino di difesa, Luca Ricci e il centrocampista, classe 1999, della Fulgens Foligno, Edoardo Ceccuzzi.