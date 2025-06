Il mercato dei cadetti, fra panchine e acquisti. Monza, tutto su Bianco. Arriva Sardo (2005)

Se in serie A è bastato un solo (non) movimento, ovvero la permanenza di Antonio Conte a Napoli per far scattare l’effetto domino, in serie B la corsa alla panchina è appena cominciata. Sembra avere le idee chiare il retrocesso Monza: in attesa di sviluppi riguardanti l’eventuale vendita della società, Adriano Galliani si è mosso per tempo. La prima scelta del dirigente brianzolo è caduta su Paolo Bianco, 47 anni, che il Frosinone avrebbe confermato ben volentieri. Pronto un biennale. Intanto è in arrivo il giovanissimo Jacopo Sardo (2005). E Keita Balde prolungherà il contratto.

Situazione che si va risolvendo a Mantova dopo il preoccupante silenzio dei giorni scorsi: il club virgiliano non ha problemi a rinnovare con Davide Possanzini il quale però ha richieste importanti (Bari e Sampdoria fra le altre), anche da società estere. In città sono convinti che alla fine il tecnico sarà per la terza stagione di fila sulla panchina del Mantova. Incerto ancora il futuro di Filippo Inzaghi, l’uomo delle promozioni. Un po’ come sta accadendo a Giovanni Stroppa, appena salito in A con la Cremonese. SuperPippo, invece, potrebbe lasciare il Pisa e restare fra i cadetti accettando l’ambizioso progetto del Palermo (che manderà via Alessio Dionisi nonostante lo stesso abbia ancora due anni di contratto).

Il Modena ha fatto un sondaggio con Luca D’Angelo, che lascerà lo Spezia dopo la finale persa con la Cremonese (l’alternativa è Vincenzo Vivarini). Il retrocesso Venezia, invece, dovrebbe confermare Eusebio Di Francesco. Tre nomi “caldi“ per l’Empoli: da Guido Pagliuca a Fabio Caserta fino ad Antonio Calabro.

Il Bari non dovrebbe confermare l’ex Como Moreno Longo (che ha ancora un anno di contratto): tra i possibili sostituti c’è Massimo Donati. Non cambieranno le tre neopromosse: l’Avellino andrà avanti con Raffaele Biancolino, l’Entella ha dato fiducia a Fabio Gallo e il Padova proseguirà con Matteo Andreoletti.

G.Mola - Al.Stella