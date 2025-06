Il mercato dei dilettanti: a proposito di conferme il Montagnano di Fani si tiene stretto Parretti. L’Alberoro prende Balucani. Sansovino e Chioccioli avanti ancora insieme

AREZZO

Avanti insieme. La Sansovino ha raggiunto l’intesa per la conferma nel proprio organico di Diego Chioccioli (nella foto). Il calciatore, tra i punti fermi nell’ultima stagione della formazione arancioblù, sarà ancora a disposizione del tecnico Chini per la prossima stagione, quella che vedrà i savinesi impegnati nel campionato di Eccellenza.

E a proposito di conferme il Montagnano di Roberto Fani si tiene stretto Parretti in vista della nuova avventura in Promozione. Il Casentino Academy ha messo gli occhi sul centrocampista Flavio Corsetti. Classe 2002, nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Bibbiena, realizzando anche tre reti. Dovrebbe essere lui uno dei cardini della mediana di mister Dini. Nel frattempo l’Alberoro ha sciolte le riserve e si è assicurato per la propria porta l’estremo difensore Lapo Balucani, cresciuto nel vivaio dell’Arezzo, arrivando fino in prima di squadra prima di passare alla Sansovino con la quale nell’ultima stagione ha vinto Coppa e campionato. Tonioni e Peruzzi hanno inoltre confermato in maglia rossoblù Davide Corvino, Duccio Volpi, Sobhy Walid, Marco Aurelio Mazzi e Riccardo Corsi pienamente recuperato dopo il brutto infortunio.

Dal Viciomaggio invece arriva Diego Minatti, difensore centrale. Il Marciano Cesa Valdichiana nel frattempo ha annunciato l’arrivo di Mohamed Ezzerouali, attaccante classe 1996 proveniente dal Bucine, e di Alessio Albanese, difensore centrale classe 1994 proveniente dal Guazzino. Sempre in entrata ecco dal Badia Agnano l’esterno Diego Torzoni, classe 1994, e Marco Monticini, classe 1996 abile ad agire su tutto il fronte offensivo. Il Terontola ha confermato il difensore Francesco Giordano e l’acquisto del fratello Luca, attaccante proveniente dal Lucignano. Jacopo Innocenti invece potrebbe lasciare il Bibbiena: su di lui è forte l’interesse del Pratovecchio per difendere la porta rossonera.

Matteo Marzotti