Il mercato dei dilettanti: alcuni colpi hanno riguardato estremi difensori. Valzer dei portieri, le storie di Ombra e Barbagli. La scelta del baby Paoli finito al Bibbiena

AREZZOAlla fine il valzer dei portieri è effettivamente andando in porto, come anticipato solo pochi giorni fa. Tutto è partito dal Casentino dove il ritorno a casa di Ombra ha di fatto cambiato le carte in tavola in primis al Casentino Academy, ma andiamo con ordine. I gialloverdi, che dopo l’addio di Bonini passato la Pontassieve si sono affidati a Dini promosso dalle giovanili, hanno tesserato a ridosso del Ferragosto il portiere Ombra. Un classe 2002 cresciuto tra le fila del Bibbiena, passato quindi in serie D al Follonica Gavorrano dove ha giocato stabilmente titolare vincendo anche una Coppa Italia di serie D, prima di passare in Lega Pro al Renate. Dalla terza serie alla Promozione scegliendo di "rallentare" il ritmo e tornare a casa nella società che aveva già in rosa Paoli, classe 2005, premiato solo pochi mesi fa come miglior portiere della categoria. Il 20enne si è visto quindi chiudere gli spazi da Ombra e da qui la scelta di cambiare aria con il Bibbiena che ha colto al volo l’occasione, fiutando l’affare, e mettendo a segno con un blitz un vero e proprio colpo di mercato.D’altronde il Bibbiena doveva sopperire alle sirene di mercato che avevano interessato Jacopo Barbagli, ammaliato dal Torrita a tal punto da lasciare il Casentino e passare quindi in Valdichiana per difendere la porta degli azzurri. E’ di pochi giorni fa la foto di Barbagli con la nuova divisa. Insomma un autentico domino quello che ha avuto per protagonisti tre portieri che saranno di certo protagonisti nei prossimi mesi con le rispettive squadre.Matteo Marzotti