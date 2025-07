Il mercato dei dilettanti: alla Castiglionese arrivano Edoziogor e Mannarini. La Sansovino ha annunciato Zellini. Sesti al Terranuova, Kondaj è del Montevarchi

AREZZOTerranuova Traiana e Montevarchi attive sul mercato. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Davide Sesti, 25 anni, 59 presenze e 3 gol negli ultimi due campionati di serie D giocati con le maglie di Figline e Montevarchi. Anche gli aquilotti hanno compiuto un ulteriore movimento in entrata dopo gli arrivi di Mencagli e Giusti; alla corte di Simone Marmorini ecco il centrocampista del 2001 Esmeraldo Kondaj reduce da una stagione con il Follonica Gavorrano, ma alle spalle tantissima esperienza in categoria con Sangiovannese e Pianese ed una breve parentesi in serie C a Taranto.

L’arrivo di Bebeto il mercato della Castiglionese entra nel vivo. Piazzato il colpo da novanta in attacco, con una punta reduce da 20 gol con l’Angelana nel torneo di Eccellenza umbra, ecco due under in cerca di affermazione in prima squadra dopo aver vinto il titolo tricolore con la Primavera 4 dell’Arezzo. All’ombra del Cassero arrivano infatti i classe 2007 Alessandro Mannarini, centrocampista e Willis Edoziogor, attaccante. La Sansovino nel frattempo ha annunciato Gioele Zellini (nella foto). L’esterno arriva dal Figline per rinforzare il reparto offensivo e non solo vista la sua duttilità. Saluta invece Monte San Savino il centrale di difesa Mirko Romagnoli, che dopo aver vinto Coppa Italia e campionato con gli arancioblù, è passato tra le fila del Torrita. Si trasferisce nel senese, per la precisione al Valentino Mazzola, anche il difensore Matteo Gianassi, classe 2004, nell’ultima annata in D alla Sangiovannese. Tommaso Tiezzi è un nuovo calciatore del Viciomaggio. L’attaccante classe 2007, proviene dal Terranuova Traiana, impegnato nella stagione appena conclusa nel prestigioso campionato Juniores Nazionale. Come anticipato nei giorni scorsi Lorenzini alla fine vestirà la maglia amaranto della Castelnuovese. L’affare è andato in porto nelle ultime ore. L’attaccante Matteo Liuzzi vestirà la maglia azzurra della Faellese anche la prossima stagione.